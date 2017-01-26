首页 新闻 南砂新闻 丹絨拿督州席 不戰而勝恐存變數

丹絨拿督州席 不戰而勝恐存變數

发布于 January 26, 2017
丹绒拿督州议席传统出战权的公正党砂州联委会于昨日召开会议后，也一致议决弃战丹绒拿督州选。
丹绒拿督州议席传统出战权的公正党砂州联委会于昨日召开会议后，也一致议决弃战丹绒拿督州选。


（本报古晋25日讯）国阵在丹绒拿督州选区求不战而胜恐存变数。
随着丹绒拿督州议员兼前任首长拿督巴丁宜阿德南病逝，丹绒拿督州选区将迎来补选，国阵阵营基于对阿德南的巨大贡献，求的是让国阵在补选中派出的战将不战而胜，作为对这位全民首长的最佳道别方式。
在在野阵线方面，持有丹绒拿督州议席传统出战权的公正党砂州联委会于今日召开会议后，也一致议决弃战丹绒拿督州选，一方面是肯定阿德南生前的贡献，给予新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里及其所领导政府机会展现履行阿德南遗志的诚意，另一方面也集中火力备战随时到来的第十四届国选。
不过，公正党的希联友党行动党今日释出引人遐想的讯息，砂行动党主席张健仁接受《联合日报》访问时指出战丹绒拿督州选区并非就是不尊重已故阿德南，不出战也并非算是尊重已故阿德南，还表示参选是民主的精神和程序。
他也说，行动党会否派候选人出战，必须内部讨论，并也说会事先和公正党接洽讨论之后才做决定。行动党移师公正党的传统议席并非无先例，因此，张健仁的谈话也令国阵在丹绒拿督州选区不战而胜添变数。
再来，上届州选有意出战丹绒拿督州选区，但“临阵弃战”的革新党受询时也表示，需经最高理事会召开会议讨论后方能下定论。

  • 去年俄國境內機構 遭7000萬次網攻

    （俄罗斯25日综合电）俄罗斯联邦安全局官员说，2016年俄境内机构遭受约7千万次网络攻击，其中大部分攻击来自国外。 …
    January 26, 2017
    0 second read

  • 加州暴雨成灾 50縣市進入緊急狀態

    （美国加州25日综合电）美国加州近期遭遇连续多场暴风雨天气来袭，狂风暴雨加上冰雹天气，导致多处地区出现淹水以及泥石流等严重灾情。加州州长布朗(Jerry Brown)昨晚宣布，加州…
    January 26, 2017
    3 second read
  • 在宣示就职美国总统前，他已经将2020竞选口号申请商标专利。

    2020競選口號 特朗普就職前已申請商標

    （美国纽约25日综合电）美国总统特朗普上任还不到1周，已经申请2020年竞选的注册商标。特朗普日前透露，2020年连任口号是（Keep America Great!）-“保持美国伟…
    January 26, 2017
    13 second read
载入更多相关文章
  • 古晋警区主任阿邦阿末颁发优良表现奖予表现优良的警员。

    年齡小至12歲 肅毒組逮吸毒學生

    （本报古晋25日讯）古晋警区主任阿邦阿末表示，警方肃毒组在近来的逮捕行动中，逮捕了未成年涉及吸毒的学生。 他也透露，这当中，涉及未成年吸毒学生的年龄小至12岁。 …
    January 26, 2017
    0 second read
  • 陈赛明（左5）接受ToyBox Malaysia计划研究团队的礼貌拜会后，与研究人员合影。

    灌輸兒童健康生活方式 4大學辦ToyBox Malaysia計劃

    （本报古晋25日讯）马来西亚无论在亚洲或东南亚都是肥胖问题最严重的国家，有鉴于此，由英国伦敦罗汉普顿大学、杜伦大学、马来西亚国立大学及砂拉越大学4所大学联合组成的研究团队拟在石隆门…
    January 26, 2017
    10 second read

  • 南市局確保民眾安全 裝反射效果方向指示牌

    （古晋25日讯）古晋南市市政局采取积极性行动，完成安置具有反射效果的指示牌，确保民众安全，也认真看待道路提升问题。 …
    January 26, 2017
    1 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭