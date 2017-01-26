丹絨拿督州席 不戰而勝恐存變數

丹绒拿督州议席传统出战权的公正党砂州联委会于昨日召开会议后，也一致议决弃战丹绒拿督州选。

（本报古晋25日讯）国阵在丹绒拿督州选区求不战而胜恐存变数。

随着丹绒拿督州议员兼前任首长拿督巴丁宜阿德南病逝，丹绒拿督州选区将迎来补选，国阵阵营基于对阿德南的巨大贡献，求的是让国阵在补选中派出的战将不战而胜，作为对这位全民首长的最佳道别方式。

在在野阵线方面，持有丹绒拿督州议席传统出战权的公正党砂州联委会于今日召开会议后，也一致议决弃战丹绒拿督州选，一方面是肯定阿德南生前的贡献，给予新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里及其所领导政府机会展现履行阿德南遗志的诚意，另一方面也集中火力备战随时到来的第十四届国选。

不过，公正党的希联友党行动党今日释出引人遐想的讯息，砂行动党主席张健仁接受《联合日报》访问时指出战丹绒拿督州选区并非就是不尊重已故阿德南，不出战也并非算是尊重已故阿德南，还表示参选是民主的精神和程序。

他也说，行动党会否派候选人出战，必须内部讨论，并也说会事先和公正党接洽讨论之后才做决定。行动党移师公正党的传统议席并非无先例，因此，张健仁的谈话也令国阵在丹绒拿督州选区不战而胜添变数。

再来，上届州选有意出战丹绒拿督州选区，但“临阵弃战”的革新党受询时也表示，需经最高理事会召开会议讨论后方能下定论。