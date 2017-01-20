丹絨拿督州席補選 2月4提名18投票

（布城19日讯）选举委员会宣布，砂拉越丹绒拿督州议席补选于2月4日举行候选人提名，投票日落在18日，竞选期达14天。

选委会主席拿督斯里莫哈末哈欣说，至于军警人员的提前投票日，则落在12日（星期日）。他今日召开记者会作出上述宣布。

这个议席随着砂州原任首席部长兼代议士拿督巴丁宜丹斯里阿德南在本月11日病逝后而悬空。

阿德南在去年5月砂州选举中获得6360票，以5892张多数票击败仅获468票的人民公正党候选人贾佐基比利。

莫哈末哈欣说，丹绒拿督州议席选区有9959名选民，当中9771人是普通选民，其余188人是提前投票选民。

选举委员会主席拿督斯里莫哈末哈欣说，砂拉越丹绒拿督州议席补选的选举开销预计达99万7919令吉。

他指出，约250名工作人员将受委在补选期间工作，选委会也同意委任伦乐县官员韩申亚达为此补选的选举官。同时，他宣布设立补选执法队以监督竞选期间所有活动。

他也说，此补选将用2015年总选民册，并附加2016年第一季和第二季的选民册。

莫哈末哈欣说，伦乐社区礼堂将作为提名中心及总计票中心，提前投票则在双溪伦乐甘榜礼堂及三巴蒂营地ULS礼堂进行。

他指出，14间学校及4间社区礼堂将充作投票中心，共设有27条投票通道。

他说，任何有意观察选举过程的非政府组织，可在本月30日之前向选委会提出申请，以成为观察员。

他也说，选民册从2月2日起开始出售，选民也可在当天起透过选委会官网www.spr.gov.my或输入SPR<空格>SEMAK<空格>身份证号码，发送至15888检查本身的投票中心及通道资料。