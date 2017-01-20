首页 新闻 国内新闻 丹絨拿督州席補選 2月4提名18投票

丹絨拿督州席補選 2月4提名18投票

发布于 January 20, 2017


（布城19日讯）选举委员会宣布，砂拉越丹绒拿督州议席补选于2月4日举行候选人提名，投票日落在18日，竞选期达14天。
选委会主席拿督斯里莫哈末哈欣说，至于军警人员的提前投票日，则落在12日（星期日）。他今日召开记者会作出上述宣布。
这个议席随着砂州原任首席部长兼代议士拿督巴丁宜丹斯里阿德南在本月11日病逝后而悬空。
阿德南在去年5月砂州选举中获得6360票，以5892张多数票击败仅获468票的人民公正党候选人贾佐基比利。
莫哈末哈欣说，丹绒拿督州议席选区有9959名选民，当中9771人是普通选民，其余188人是提前投票选民。
选举委员会主席拿督斯里莫哈末哈欣说，砂拉越丹绒拿督州议席补选的选举开销预计达99万7919令吉。
他指出，约250名工作人员将受委在补选期间工作，选委会也同意委任伦乐县官员韩申亚达为此补选的选举官。同时，他宣布设立补选执法队以监督竞选期间所有活动。
他也说，此补选将用2015年总选民册，并附加2016年第一季和第二季的选民册。
莫哈末哈欣说，伦乐社区礼堂将作为提名中心及总计票中心，提前投票则在双溪伦乐甘榜礼堂及三巴蒂营地ULS礼堂进行。
他指出，14间学校及4间社区礼堂将充作投票中心，共设有27条投票通道。
他说，任何有意观察选举过程的非政府组织，可在本月30日之前向选委会提出申请，以成为观察员。
他也说，选民册从2月2日起开始出售，选民也可在当天起透过选委会官网www.spr.gov.my或输入SPR<空格>SEMAK<空格>身份证号码，发送至15888检查本身的投票中心及通道资料。

载入更多相关文章

  • 廖中萊：顯示政府沒偏頗 6月起向泰車輛徵相應過路費

    （吉隆坡19日讯）大马政府将在今年6月起，向入境我国的泰国注册车辆征收“相应过路费”（RRC）。 交通部长拿督斯里廖中莱强调，随着政府一并向泰国车辆采取上述措施后，这显示我国没有出…
    January 20, 2017
    0 second read
  • 首相纳吉、副首相扎希及外交部长阿尼法在回教合作组织（OIC）召开外交部长特别会议前合照。

    納吉：將捐千萬助重建 緬甸人資發展大馬續支援

    （吉隆坡19日讯）首相拿督斯里纳吉说，大马将捐出1千万令吉，协助缅甸若开邦的人道主义及重建社会工作。 他说，这笔款项将充作兴建基本建设用途，例如教育及医药机构，为当地发展作出贡献及…
    January 20, 2017
    1 second read

  • 雙溪僑華州席不補選

    （布城19日讯）选举委员会宣布，巫统双溪侨华区州议员卡马鲁查基逝世后悬空的议席，无需举行补选。 选委会主席拿督斯里莫哈末哈欣说，选委会已接获雪州议长杨巧双的正式通知，指有关议席悬空…
    January 20, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭