中馬春節聯歡 歌手楊子將演出

（古晋13日讯）紧锣密鼓，创造历史！星光明星走进东南亚！中马春晚，迎春大戏！一带一路唱响金鸡年！

作为2017开年巨制，《欢乐春节·2017中马春节联欢晚会》即将在马来西亚砂拉越州首府古晋市室内体育馆欢乐开幕，马来西亚砂洲元首和中国领事馆总领事出席，几千名华侨将第一次看到祖国带来的大型演出。

歌手杨子一也不远万里，来到猫城古晋，用超越国界的音乐语言，为观众们带去欢乐和新年的祝福。

杨子一原名于洋，《星光大道》选手。五岁受父母影响喜欢音乐，并随着父母参加演出。

2003年凭自己的努力考进中央民族音乐学院，2005年参加了青年歌手大奖赛获得团体第二名，2006年参加中国西部民歌大奖赛获得第二名，2007年参加中国声乐大赛，获得原生态唱法第一名，2008年参加吉林电视台娱乐节目，2009年参加山东卫视《先声夺人》，2012年参加辽宁卫视《唱响激情》，2014年获得《星光快车》年度总冠军, 并以字正腔圆、够得上票友水平的京剧和地道的东北二人转等惊艳表演，获得2014年度《星光大道》年度总决赛亚军。



