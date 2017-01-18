首页 新闻 北砂新闻 中央監控系統故障未修護 蜆殼暫時開放現金交易

中央監控系統故障未修護 蜆殼暫時開放現金交易

发布于 January 18, 2017
美里市蚬标油站虽开放服务，但目前暂时只能用现金交易。
美里市蚬标油站虽开放服务，但目前暂时只能用现金交易。


（本报美里17日讯）随着蚬壳（Shell）油站因中央监控系统的电脑故障，全国各地许多油站暂停服务，但美里市民方可放心，本市的蚬壳油站正常开放服务，目前暂时只能用现金交易。
大马蚬壳公司于昨日透过其官方面子书表示，该公司中央监控系统的电脑出现故障，并未说明面对何种技术问题，但强调技术团队仍在抢救当中，对客户所造成的不便表示歉意。
随着有关消息及报导的传开，引起了许多公众及网民的回应，公众在社交网站上不断分享该报导，网民们透露，他们陆陆续续都碰壁，后来才知道原来是蚬标油站出现电脑系统故障。
此外，更有网民担心因蚬标油站的暂时关闭而导致燃油短缺的现象，纷纷表示将立马前往附近油站添油。
针对蚬标油站系统的故障，《联合日报》记者在市区多间蚬标油站实地探查，本市的蚬标油站员工透露，目前客户无法使用信用卡及BonusLink卡，只能够以现金付款进行交易。
因面对系统问题，油站负责人改为以手抄收据及记录，且手工帮忙填油，每站油泵都有员工站岗，人手充足，准备亲自为每位客户提供服务，并一一向客户们表示应系统问题而暂时只接受现金交易。
有关故障在昨日午夜12时开始，据油站职员透露，总公司发出的通告指将在昨早8时全面恢复正常，然而直到今日中午12时前，该油站的系统仍未能操作。
通告指出，若有任何问题洽询，请拨打大马蚬壳热线1300881808。

  • 在泰国南部的素叻他尼府，好多地区积水还没全退，但恐怕又要下大雨了。（法新社）

    泰輿論批沒做好防洪預警 氣象局：近日或有豪雨

    （泰国曼谷17日综合电）泰国南部近期遭受特大洪灾，造成人命伤亡及惨重的经济损失，政府被批没做好防洪预警工作。在这同时，气象预测指出泰南这几天又可能再下豪雨。 泰国舆论认为，当局若早…
    January 18, 2017
    0 second read
  • 砂福利、女性与社会和谐部长拿督陈赛明接见斯威本大学古晋分校与单亲妈妈协会后，摄于新闻发布会。

    陳賽明建議重新就職 單親媽媽可加入優步

    （本报古晋17日讯）单亲妈妈可以考虑加入优步（uber）司机行列，作为重新踏入职场的第一步。 …
    January 18, 2017
    2 second read
  • 洪森在柬埔寨执政已经超过了30年。

    柬叫停與美軍事演習 「與親華政策無關」

    （柬埔寨17日综合电）柬埔寨国防部发言人说，柬埔寨已经中止今年同美国的联合军事演习，如果演习按计划进行，这将是连续第八年柬埔寨同美国的演习。 这位发言人表示，柬埔寨目前正忙于凖备6…
    January 18, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭