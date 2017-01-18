中央監控系統故障未修護 蜆殼暫時開放現金交易

美里市蚬标油站虽开放服务，但目前暂时只能用现金交易。

（本报美里17日讯）随着蚬壳（Shell）油站因中央监控系统的电脑故障，全国各地许多油站暂停服务，但美里市民方可放心，本市的蚬壳油站正常开放服务，目前暂时只能用现金交易。

大马蚬壳公司于昨日透过其官方面子书表示，该公司中央监控系统的电脑出现故障，并未说明面对何种技术问题，但强调技术团队仍在抢救当中，对客户所造成的不便表示歉意。

随着有关消息及报导的传开，引起了许多公众及网民的回应，公众在社交网站上不断分享该报导，网民们透露，他们陆陆续续都碰壁，后来才知道原来是蚬标油站出现电脑系统故障。

此外，更有网民担心因蚬标油站的暂时关闭而导致燃油短缺的现象，纷纷表示将立马前往附近油站添油。

针对蚬标油站系统的故障，《联合日报》记者在市区多间蚬标油站实地探查，本市的蚬标油站员工透露，目前客户无法使用信用卡及BonusLink卡，只能够以现金付款进行交易。

因面对系统问题，油站负责人改为以手抄收据及记录，且手工帮忙填油，每站油泵都有员工站岗，人手充足，准备亲自为每位客户提供服务，并一一向客户们表示应系统问题而暂时只接受现金交易。

有关故障在昨日午夜12时开始，据油站职员透露，总公司发出的通告指将在昨早8时全面恢复正常，然而直到今日中午12时前，该油站的系统仍未能操作。

通告指出，若有任何问题洽询，请拨打大马蚬壳热线1300881808。