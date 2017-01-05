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中國首富子砸3千萬 馬爾代夫包島慶生

发布于 January 5, 2017
王思聪（左图）在马尔地夫钓大鱼，还被目击与旗下网红主播张小蒙共进晚餐（右图）。
王思聪（左图）在马尔地夫钓大鱼，还被目击与旗下网红主播张小蒙共进晚餐（右图）。


（中国4日讯）中国首富、大连万达集团董事长王健林的独子王思聪昨逢29岁生日，为了庆生他豪掷400多万美元（约1千798万令吉）包下马尔代夫一家七星级酒店66间房间，还从法国空运上百箱香槟，招待亲友参加为期5天的生日派对，期间疯狂潜水、钓大鱼，还被拍到与新绯闻女友共进晚餐，传整场派对花费800多万美金（约3千596万令吉）。网友闻讯感叹：“有钱任性，没钱认命。”
经营电竞事业、身家超过40亿令吉的王思聪，特别举办“WANG FESTIVAL”的生日派对，招待大批亲友赴马尔代夫度假，入住位于沃姆利岛的七星级瑞吉度假村（St.Regis Vommuli Resort），从上周六起，横跨跨年与生日连玩5天。
该度假村房价一晚约1万1千令吉，王包下66间房4晚总计得花约299万令吉，王还招待亲友潜水、钓鱼玩乐，生日当天更请来美国天王级DJ史奇雷克斯表演。
网友目击王与旗下熊猫TV女网红张小蒙共进晚餐，而曾被揭露与王同赴长白山滑雪的另名网红子曦也获邀参加派对，绯闻女友齐聚一堂。网友在羡慕之余，也怀疑“说不定砸大钱办派对招待（及建立关系），之后得到的利益更大。”

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