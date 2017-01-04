中國絕活精彩呈獻 18日春節文化匯演

（本报诗巫3日讯）TeaFM被邀请为“四海同春文化汇演”的指定宣传电台。

由中国海外交流协会主办、诗巫省华团承办的“文化中国·四海同春”春节文化汇演将在今年1月18日晚上7时在诗巫民众会堂举行。届时，文化汇演将为我们带来中国顶尖表演者的精彩演出，包括杂技、武术、川剧小品、茶艺等绝技绝活。

诗巫省华团会长江贤钦今日在一项与teaFM联合召开的宣传仪式新闻发布会上，对本地媒体指出了上述事项。

他强调，最难得的是，当天将表演中国首批非物质文化遗产“川北大木偶表演”，因此，他希望诗巫的民众可以把握这个难得的机会，同时趁着即将来临的春节，欣赏这场喜庆祥和、丰富多彩的艺术盛宴。

“为了将这项讯息带给诗巫，甚至全砂的民众，我们将指定teaFM为指定宣传电台，配合宣传。而让人高兴的是，这项合作获得teaFM的积极响应，相信有在收听teaFM的听众也已经听到文化汇演的相关信息了。 ”

江贤钦指出，TeaFM已在2015年8月正式启播，是一个属于本地人的中英文电台。“据我所知，目前teaFM主要是在三个地区播放，分别为诗巫FM100.7，古晋FM102.7，以及kota kinabalu FM102.8。”

另外，他表示，TeaFM也推出了免费手机应用程式，有兴趣的朋友也可下载它，全天候锁定teaFM，让它陪伴着你，贴近家乡。

“我们也欢迎民众前来谘询，华团办事处电话号码084-211269，电子邮件ucasibu@gmail.com，此外也可浏览华团的网站www.uca.org.my获得更多详情。”

受邀任指定宣傳電台

劉可傑：很榮幸

（本报诗巫3日讯）“作为给予诗巫人民的一个圣诞佳节献礼，teaFM已在2016年12月25日于诗巫正式开播，这个24小时播放的电台，在诗巫的收听频道为100.7。“

teaFM诗巫区负责人刘可杰今日在该电台与诗巫省华团联合召开的宣传仪式新闻发布会上，对本地媒体披露了上述情况。teaFM被邀请成为中国海外交流协会主办、诗巫省华团承办的“四海同春·文化汇演”的指定宣传电台。

刘可杰指出，teaFM很荣幸被成为诗巫省华团这项活动的指定电台。“诗巫省华团在诗巫是集合了一百多个属会的大型组织，我们希望接下来能有机会再次与华团及其他公会相互配合，举办各项活动。”

“teaFM目前每天上午7时至晚上7时播放华文节目，晚上7时至凌晨2时播放英文节目，而凌晨2时至上午7时则是播放音乐，是一个24小时播放节目的本地电台。”

他表示，teaFM的广播主要是针对本地新闻及交通情况，以及跟得上潮流的音乐带给听众，也希望大家能善加利用这个电台，进行本地宣传活动。