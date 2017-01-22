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中國低調報道 特朗普就職禁止上頭條

发布于 January 22, 2017


（美国华盛顿21日综合电）在美国和全球民众关注1月20日美国总统特朗普就职仪式时，中国却决定竖起高高的网络防火墙，要求媒体不要报道特朗普就职，因为特朗普政府威胁将美中关系的游戏规则改变，中国共产党政府正在衡量如何对此进行应对。
根据金融时报的报道，几位中国记者表示，中国共产党中央委员会宣传部（简称中宣部）指示“不允许就就职典礼进行实况转播或图片报道”，只能够援引官方媒体新华社发出的报道。
指示还表示，就职典礼不应该出现在首页，并且要“注意评论，撤消负面或有害评论”。分析人士表示，北京还没有决定要如何来应对公众对特朗普的态度。
金融时报援引北京外国语大学新闻传播学院教授展江的话说: “特朗普总统与奥巴玛总统非常不同，他的态度不那么友善，他不可预测。中国政府还在考虑如何应对他，这也就是为什么他们严格控制这次事件。”
华盛顿邮报报道说，根据中国数字时代的消息，中国官员要求国营媒体“温和报道特朗普就职典礼”，并指出“不允许未经授权对特朗普言论或行为提出批评”。
在新华网的英文网页首页并没有关于就职典礼的信息。在网页不起眼的地方有一组关于马尼拉民众示威反对特朗普的图片，共两张。而在网页下半页，有一篇索罗斯预测特朗普不会成功的文章，另一篇与特朗普有关的文章是日本首相安倍呼吁加强美日同盟。中文网则有一篇批评台湾派代表团参加特朗普就职典礼的文章，而就职典礼本身则没有报道。

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