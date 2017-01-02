首页 新闻 国际新闻 不驅逐美使節 但保留回應權利 普京以進為退將奧巴瑪一軍

不驅逐美使節 但保留回應權利 普京以進為退將奧巴瑪一軍

发布于 January 2, 2017


（俄罗斯莫斯科31日综合电）对于美国29日发起的对俄新一轮制裁并驱逐35名俄外交人员一事，俄罗斯总统普京当地时间30日表示，不会驱逐美国外交人员作为回应，但保留回应的权利。

美国总统奥巴玛29日宣布，就俄罗斯对美国发起恶意网络攻击、干预美国总统大选采取一系列强硬回应措施，包括制裁俄罗斯情报机构和官员、驱逐35名俄罗斯在美外交人员、关闭俄罗斯在美的2处办公场所等。

针对美方做法，俄外长拉夫罗夫30日回应称，奥巴玛政府指认俄罗斯干预美国总统选举“毫无根据”，俄罗斯不会对美国发动的新一轮制裁无动于衷。

拉夫罗夫说，俄外交部已建议普京采取回应措施，驱逐31名美国驻俄大使馆人员和4名驻圣彼得堡领馆人员，同时建议禁止美国使用在莫斯科的2处设施。

俄总统新闻秘书佩斯科夫也表示，美国做法“看起来像是不可预知的侵略”，并带有破坏性。俄方将会做出“对等回应”。

面对这一局面，普京表示30日，将不会驱逐美国驻俄外交人员，但保留回应美方的权利。

在俄总统新闻网站发布的声明中，普京说，很遗憾奥巴玛政府用对俄制裁来结束自身工作。俄方把美方新一轮不友好措施视为旨在继续破坏两国关系的挑衅。奥巴玛政府的这一做法损害了俄美两国人民的根本利益。俄美共同肩负着保障全球安全的责任，而美国举动令整个国际关系体系蒙受损失。

普京说，依据国际惯例，俄方有充分理由回应美方措施。但俄罗斯不会驱逐美国外交人员作为回应。俄方也将不会禁止美外交人员的家人和子女使用他们在俄习惯的休闲地点度过新年假期。此外，俄方还将邀请美国驻俄使馆外交人员子女参加克里姆林宫举办的新年晚会。

普京强调，俄罗斯在保留对美国采取回应措施的权利同时，不会使双方外交达到不负责任、相互倾轧的地步。

普京说，考虑到特朗普将成为美国下一任总统，俄美将迈出修复双边关系的下面几步。

  • 八打靈領跑紫盟蒲種居次

    （吉隆坡31日讯）2016/17赛季SS紫盟羽联赛程过半，完成首阶段9轮的前5轮比赛后，拥有多名我国及泰国球星坐镇的八打灵再也羽球俱乐部以60个局胜分领先各队，蒲种联军暂以54分位…
    January 2, 2017
    0 second read
  • 吉隆坡东运会大马代表团团长拿督甄玲心（中）和国家体理会总监拿督阿末沙巴威在日前的集训营上与众东运国手造势，誓要在主场力助大马当上本届赛会霸主。

    我爭霸東運世羽報國

    （吉隆坡31日讯）告别激昂奥运的2016年，国内外体坛也即将迎来崭新一页的2017年。尤其对于大马体育迷而言，我国是否能在主场如愿当上吉隆坡东运会霸主，羽球队可否在东运同时期的世锦…
    January 2, 2017
    0 second read
  • 美国纽约警方29日宣布，跨年夜将出动数十辆重型卡车防守时报广场，严防类似欧洲近期发生的卡车恐袭事件上演。（法新社）

    恐怖主義陰影難除 歐美跨年安保全面升級

    （美国、欧洲31日综合电）2016年的迈入最后一天，全球民众正兴奋地等着迎接2017年降临，但这也为世界各地的安保带来了挑战。 由于恐怖主义的阴影挥之不去，各地尤其是在欧美城市，负…
    January 2, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 美国纽约警方29日宣布，跨年夜将出动数十辆重型卡车防守时报广场，严防类似欧洲近期发生的卡车恐袭事件上演。（法新社）

    恐怖主義陰影難除 歐美跨年安保全面升級

    （美国、欧洲31日综合电）2016年的迈入最后一天，全球民众正兴奋地等着迎接2017年降临，但这也为世界各地的安保带来了挑战。 由于恐怖主义的阴影挥之不去，各地尤其是在欧美城市，负…
    January 2, 2017
    0 second read

  • 元旦和春節赴泰南三府 華駐宋卡領事發布安全提醒

    （泰国宋卡30日综合电）2017年元旦和农历春节将至，泰南普吉、攀牙、甲米三府将迎来中国公民的旅游高峰。为度过一个平安、愉快的假期，中国驻宋卡总领事馆驻普吉领事办公室30日专门发出…
    December 31, 2016
    0 second read
  • 美国总统奥巴玛29日宣布，因俄罗斯涉嫌通过网络袭击干预美国总统选举而对俄进行制裁。图为记者当天在华盛顿的俄罗斯驻美国大使馆外采访。（新华社）

    莫斯科干預大選華府強硬回應 奧巴瑪離任前驅逐35俄使節

    （美国华盛顿30日综合电）美国政府29日宣布针对俄罗斯黑客干预美国大选采取报复行动，除了驱逐35名俄罗斯“情报人员”出境，并制裁俄罗斯两大情报机关，美国境内2个由俄政府拥有、被指用…
    December 31, 2016
    4 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭