不驅逐美使節 但保留回應權利 普京以進為退將奧巴瑪一軍

不驅逐美使節 但保留回應權利 普京以進為退將奧巴瑪一軍

（俄罗斯莫斯科31日综合电）对于美国29日发起的对俄新一轮制裁并驱逐35名俄外交人员一事，俄罗斯总统普京当地时间30日表示，不会驱逐美国外交人员作为回应，但保留回应的权利。

美国总统奥巴玛29日宣布，就俄罗斯对美国发起恶意网络攻击、干预美国总统大选采取一系列强硬回应措施，包括制裁俄罗斯情报机构和官员、驱逐35名俄罗斯在美外交人员、关闭俄罗斯在美的2处办公场所等。

针对美方做法，俄外长拉夫罗夫30日回应称，奥巴玛政府指认俄罗斯干预美国总统选举“毫无根据”，俄罗斯不会对美国发动的新一轮制裁无动于衷。

拉夫罗夫说，俄外交部已建议普京采取回应措施，驱逐31名美国驻俄大使馆人员和4名驻圣彼得堡领馆人员，同时建议禁止美国使用在莫斯科的2处设施。

俄总统新闻秘书佩斯科夫也表示，美国做法“看起来像是不可预知的侵略”，并带有破坏性。俄方将会做出“对等回应”。

面对这一局面，普京表示30日，将不会驱逐美国驻俄外交人员，但保留回应美方的权利。

在俄总统新闻网站发布的声明中，普京说，很遗憾奥巴玛政府用对俄制裁来结束自身工作。俄方把美方新一轮不友好措施视为旨在继续破坏两国关系的挑衅。奥巴玛政府的这一做法损害了俄美两国人民的根本利益。俄美共同肩负着保障全球安全的责任，而美国举动令整个国际关系体系蒙受损失。

普京说，依据国际惯例，俄方有充分理由回应美方措施。但俄罗斯不会驱逐美国外交人员作为回应。俄方也将不会禁止美外交人员的家人和子女使用他们在俄习惯的休闲地点度过新年假期。此外，俄方还将邀请美国驻俄使馆外交人员子女参加克里姆林宫举办的新年晚会。

普京强调，俄罗斯在保留对美国采取回应措施的权利同时，不会使双方外交达到不负责任、相互倾轧的地步。

普京说，考虑到特朗普将成为美国下一任总统，俄美将迈出修复双边关系的下面几步。