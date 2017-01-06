不離棄只怕她走失 窮夫鐵鏈鎖病妻20年

（中国5日讯）广东兴宁市上径村，50岁的女村民刘小香，过去20年来被丈夫刘建龙用铁链锁在房门上，每日等待丈夫送饭。丈夫无奈地说，如果看守不好她就跑掉，以前用绳子拴着却被她逃脱，险酿成意外，逼不得已才用铁链。

刘建龙诉说，妻子在30年前因受伤摔坏脑袋得精神病，最初病情还不算严重，结婚后病情加重，20多年前他到田里干活，独留妻子与3岁儿子在家。因为妻子发病未有照顾儿子，令儿子跌入水缸不幸身亡。

由2015年开始，刘建龙开始靠低保与亲戚接济度日，妻子也因家贫被迫放弃治疗，自己也患有严重胃病，曾因胃出血住院多天，农活也干不了。刘小香居住的房间阴暗潮湿，充斥着刺鼻的恶臭，刘建龙在房间放了一个马桶，而其妻所睡的床铺也污乱不堪，平时也特别抗拒洗澡，锁着她的铁链长度刚好能让她躺在床上睡觉。

刘建龙指自己身体每况日下，越来越没有精力照顾妻子，他也不想用铁链锁她，但松开又怕她跑掉，如果不去找她让其自生自灭，刘建龙又不舍得妻子，毕竟2人是夫妇，生活多年，“我不照顾她，就没有人管她了。”他端出一碗肉出来，自己穷得连肉也买不起，这碗肉也是亲戚家生孩子送过来的。