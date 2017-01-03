不法之徒再犯案 以廉價過濾水器詐騙

不法之徒就是以此过滤器进行诈骗。

（本报古晋2日讯）不法之徒上门行骗，民众受促提高警惕！

在这世道，经济不景气，有者努力做工赚钱，有者却丧尽天良屡屡行骗，骗取他人辛苦赚来的血汗钱。

民众向《联合日报》反映，指出古晋近来出现不法之徒，到处行骗，干案手法老练，不少民众因此受骗上当。

据悉，有受骗家属将此事上载面子书呼吁其他民众要小心，不料，却因此发现，原来已经有不少受害者。

因此，本报记者向其中两位受害家属了解详情，希望能够取得警惕作用。

该不法之徒干案手法在几年前已经出现，如今再次重出“江湖”，鉴于此民众应要多加留意，尤其是独自在家者更要加倍谨慎。

根据当事人透露，该不法之徒售卖的饮水过滤器价格大约只需50令吉左右，却以高价出售，并且是以诈骗行径获取。民众应提高警觉，不要掉入陷阱中。

家中簽收貨要小心

犯案疑是同人

（本报古晋2日讯）家中签收货物，民众受促加强警惕，以免落入不法之徒的陷阱中。

一位居住在辉盛区的市民向《联合日报》透露，指有一天其母亲在家时，有一个人拿着饮水过滤器到他家。

后来其母亲还了500令吉，对方将货物留下就离开了。

该市民表示，对方是华人，在干案时是一个人的，驾驶一辆黑色轿车。

因此，该市民将经理上载面子书，希望给予其他民众一个警惕。不料，却发现已经有不少人上当了。

鉴于此，他呼吁民众在家签收货物时叫要小心，不要轻易相信来家中的陌生人。

誆稱家屬訂購

騙子送貨府上詐錢

（本报古晋2日讯）不法之徒便宜货高价出售，并且是以诈骗方式进行。

根据一名读者向《联合日报》透露，不久前其男友的父亲家中，到时大约是下午2时左右，有一名30多岁男子驾驶一辆黑色Myvi国产车。

一下车就拿着饮水过滤器跟她男友父亲表示是其太太订购的，价格为1千600令吉。

她进一步指出，对方还称本身的店就在三哩一带。

她表示，其男友父亲不疑有诈，不过因身上没有那么多现金，因此，先付还600令吉给对方。

她说，后来其男友父亲拨电给太太时才发现是一宗诈骗案。

后来，她在面子书看到有人提此事，才发现此不法之徒已经在古晋行骗一段时间，受害人也很多。