不欲置評 強調做好本分 傳李景勝將升正

拿督李景胜（中）与韩国教师代表访问团成员在交流会后合摄。

（本报古晋18日讯）新首长阿邦佐哈里将于明日宣布其内阁新阵容，外界有指砂旅游部助理部长拿督李景胜有望升正，而拿督李景胜不愿就此说法发表意见，只强调做好目前份内工作和责任，致力带领砂州旅游业发展走向更高领域。

“（是否有期待）我也不懂，就等明天，这些委任都是由首长去决定，我目前是做好自己本份，将份内工作做好，尽力将砂拉越旅游业带上更高领域。”

他强调，本身所赋予的责职是带动砂州旅游业发展，因此，他会尽最大能力推动砂旅游领域，确保砂旅游业能走上更高层次，同时刺激砂州经济成长，让砂子民可以受惠。

“这是我当前的任务，其它的我就不谈。”

也为人联党史纳汀区州议员的他是于今日接见韩国教师代表访问团后受询时，发表上述谈话。

24名来自韩国的教师代表访问团今日抵砂展开为期4天3夜的考察行程，并在今午前往拜会砂旅游部助理部长拿督李景胜进行交流。

拿督李景胜在交流后向记者表示，他希望透过此次交流，韩国的教师访问代表们在结束考察行程后，可向该国的教师和学生分享砂拉越的美好，同时，州政府乐意为他们提供必要便利，例如本地与韩国的教师和学生交换计划、学校假期生活营、英语学习课程等。