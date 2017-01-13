上任3年多次到巫 阿德南功在社稷

阿德南在黄乃裳中学移交独中拨款后，查看黄乃裳的历史。

（本报诗巫12日讯）已故砂首长丹斯里阿德南自2014年上任砂首长后，近3年来曾多次前来诗巫主持各项重要的活动及推展各项的工程。

他曾于2015年2月7日出席莱拉泰益学院第三届毕业典礼、5月15日在黄乃裳中学移交400万令吉的华文独中拨款仪式、5月24日主持废除南兰大桥收费站等。

他也于2016年4月14日钦点5位人士为国阵直属候选人出战5个州选区，分别是砂自强党主席威廉玛旺出战巴干区、联民党柏拉旺支部主席刘文惠出战柏拉旺区、基拉出战卡连区、罗兰都亚出战美銮区及威力出战巴卡拉兰区。

4月17日的泛婆大道民丹莪双溪瓜道路工程推展礼，首长也亲自主持土著社区习俗地地契与泛婆大道工程征收土地赔偿金支票移交仪式，颁发地契与赔偿金予地主。

同时，他也于4月30日受邀出席大群小学八十五周年庆典晚宴，并为诗巫3位国阵直属候选人站台造势。

阿德南在多项的活动及仪式中，曾说出一些经典语录，一些网民将之收录起来并在网络上发布，同时喜爱唱歌的阿德南也多次在不同场合中高歌几曲，引人津津乐道。

無法親往瞻仰遺容

詩巫網民設哀悼會

（本报诗巫12日讯）诗巫网民于昨晚在诗巫之窗悼念已故砂首长丹斯里阿德南，现场除了摆上阿德南的肖像之外，也放上鲜花及点燃蜡烛。

诗巫网民于昨日傍晚6时30分决定为阿德南哀悼，在匆忙的准备后，于晚上7时开始悼念，并于晚上7时30分结束，当晚有卅多位年龄介于20岁至40岁之间的华裔民众出席，并且还有佛教徒及基督教徒在现场诵经祈祷。

哀悼会的筹备人员之一的甲必丹王裕清表示，四十多年来，砂州没有一位首长如阿德南一样的对待华人，并且还为华人敢怒敢言，还表明在政府内不能没有华人，要求华人进入政府内，以建设更美好的砂拉越，让砂州能与西马各州有同等的地位。

他强调，阿德南的逝世，是华人一大损失。

他称，在许多网民的呼吁下，他们才临时决定在诗巫之窗主办哀悼会，急忙准备照片、鲜花与蜡烛，并且在诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员在口头上的同意下，就在诗巫之窗进行。

他表明，他们之决定这么做，其中主要的原因是无法亲自前往瞻仰遗容。

王裕清表示，阿德南为诗巫做了不少事，其中有废除南兰大桥收费、重新规划圣陶沙排水系统、批准敦阿末再迪艾德鲁斯路的路灯（联邦政府的道路）等。

他续称，阿德南有意把诗巫打造成金融中心与教育城，并鼓励宗教在诗巫兴建教堂，因为他知道只有要教会的地方，就会有学校，而且这些学校做栽培出来的学生都很杰出，这也是福州人的惯性使然。

他说，有了学校就能栽培出许多学生，就能有更多接受高等教育的子民，改善州内人民的生活水平。