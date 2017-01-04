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三中辦學方向明確 黃良傑：成果顯著提升

发布于 January 4, 2017


（本报古晋3日讯）古晋中中校董会主席拿督黄良杰直言，华文教育尽管得到很多赞赏，然而也必须注意到，当今世界的变化很快，教育的步伐也必须跟上这个节奏。
他是于今日出席古晋中华第三中学开学典礼上致词时，如是指出。
他举例，比如今天已经是互联网的时代，互联网大大改变了人类的生活方式和价值观，在教育上必须做出判断和适当的调整。
针对这点，他认为三中是个值得参考的例子，李志鹏校长接掌三中两年，带领着他充满活力的行政和老师团队，成功的为三中注入新气象。
“我们清楚看到，三中目前有清晰的办学方向，而办学成果也显著提升，得到社会各方面的好评。今年，三中的学生人数突破1988年481人的记录，突破500人创下历史的新高，这是可喜可贺的！”
他表示，看到了华校不必一直诉诸悲情，我们应当勇往直前，贯彻“德智体群美劳”六育并重的教育理念，敢于采纳新的、创意的教学法，只好交出好成绩，看到好效果，社会人士自然就乐意将儿女送来。
他进一步指出，除了三中，古晋四中的学生人数也在这些年来显著提升，去年董事部和校方联手提升了校园的设备，增建了雨盖礼堂作为学生活动空间，使得麻雀虽小的四中，五脏更为齐全。
他相信在更好的学习环境里，教与学的效果都会同步提升。
同时，他表示，一中作为大型学校，办学成绩向来受到认可，师资团队也经验丰富。一中学生在参与各项考试和学术、体育竞赛中，历来都有亮眼的表现。
他透露，古晋中中校董会将继续与属下三间中学的教职团队紧密配合，在统筹统办的框架下，针对三间中学个别的特点，规划加强三间学校的发展。
他希望华社继续给予支持，也希望政府看到我们为国家栽培人才的努力。当然，也必须感谢个别部长和人民代议士、各个校友会、各大社团、各位家长、各大企业宝号等长期来给予校董会的协助，他们承诺做得更好。

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