首页 新闻 国际新闻 “一馬洗黑錢案” 涉幫劉特佐轉動資金 瑞士銀行經理控16罪

“一馬洗黑錢案” 涉幫劉特佐轉動資金 瑞士銀行經理控16罪

发布于 January 6, 2017


（新加坡5日讯）一马洗黑钱案新发展，42岁瑞士籍银行经理周四被控知情不报和提供假口供等16项控状，涉嫌帮大马富商刘特佐转动约17亿1419万美元（约77亿1100万令吉）的可疑资金，却向当局谎称银行户头不属于刘特佐，他也没见过刘特佐。

料下周三认罪
被告斯图尔森埃格是瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）在新加坡分行的经理，他预料在下周三（11日）认罪。
斯图尔森埃格是新加坡第5名因涉及一马事件而被控的被告，但是首名外籍被告，所面对的控状数量也是至今最多的一个。
其中一项控状指他触犯新加坡金融管理局法令下的防止洗黑钱与恐怖主义融资条文。
根据控状，被告身为瑞士安勤的分行经理，知道有一笔多达12亿6500万美元的可疑资金，转入银行的2个户头，但却没有向商业事务局汇报。
该笔可疑资金是在2013年3月21至25日转入瑞士安勤的银行户头，根据其他控状的内容，这2个户头是属于涉及一马公司丑闻的大马富商刘特佐。
被告也面对5项控状，指他在同年3月份隐瞒5笔可疑资金，从刘特佐的银行户头，转到5家不同公司，总额是4亿4919万美元。
其余10项控状指被告提供假情报或怂恿他人，向新加坡商业事务局提供假情报，触犯刑事法典的第182章节。
这包括被告涉嫌在前年7月13日，怂恿瑞士安勤的企业合规部门女主管，隐瞒该银行有4个户头是属于刘特佐，并且谎称是属于一名叫陈金隆的男子。
若触犯防止洗黑钱与恐怖主义融资条文的罪名成立，被告可被判罚款多达100万新元；提供假情报罪成可被判监长达1年或罚款多达5000新元或两者兼施。
被告于去年10月5日遭商业事务局逮捕，这是首次有瑞士安勤的职员被控。案展下周三下午过堂。

  • 今年的2月14日西方情人节落在星期二，至今美里中华总商会已有7对情侣已选定要在这个洋溢着双倍浓情蜜意的节日注册结婚，欲选在当天注册结婚的情侣必须在本月22日前申请注册结婚。

    中華商會：料將掀熱潮 7情侶情人節註冊

    （本报美里5日讯）今年的2月14日西方情人节落在星期二，至今美里中华总商会已有7对情侣选定要在这洋溢着浓情蜜意的节日注册结婚，当天预料将会掀起一股注册结婚的热潮。 …
    January 6, 2017
    0 second read

  • 北砂新協子女學優金 即起接受申請

    （本报美里5日讯）北砂新协2017年度会员子女学优奖励金于即日起开始接受会员子女申请。 …
    January 6, 2017
    7 second read
  • 李志亮（左2）与莫哈末纳兹林（左起）、张先锋和王瑾共同见证马中两国企业签署合作仪式。

    就宗教團體須繳稅 李志亮將向財長反映立場

    （布城5日讯）针对“向宗教团体征税”一事，财政部副部长拿督李志亮表示，他已于周三（4日）与基督教和天主教团体会晤，并将向财政部长反映两个组织代表的立场。 …
    January 6, 2017
    6 second read
载入更多相关文章

  • 泰規定公交車4月前 裝置衛星定位系統

    （泰国曼谷4日讯）泰国死亡车祸多，尤其是在佳节期间；为改善情况，泰国交通部长阿空宣布，所有公共交通车辆必须在4月泼水节之前安装全球定位系统，以便监督司机。 据《曼谷邮报》周二报道，…
    January 5, 2017
    0 second read
  • 监狱官员昨日检查发生逾百囚犯越狱的监狱周围围栏时摄。该监狱昨日凌晨有将近160名囚犯破坏疑似设施老旧的监狱成功脱逃。（法新社）

    逾百菲南叛軍劫獄殺獄警 158囚犯脫逃

    （菲律宾基达帕万4日讯）菲律宾南部大城基达帕万市（Kidapawan）今天发生武装劫狱事件，将近160名囚犯逃狱成功，是当地近年最大宗的越狱案之一。 菲律宾出动军人联同警察正展开围…
    January 5, 2017
    9 second read

  • 政府軍襲擊叛軍 敘利亞全境停火安排破局

    （黎巴嫩贝鲁特4日讯）叙利亚全境的停火安排破局。叙利亚政府军在首都大马士革附近加紧对付叛军，大约10个叛军组织因此表示，由于政府军出尔反尔，他们不会参与本月底举行的新一轮和平谈判。…
    January 5, 2017
    4 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭