“一馬洗黑錢案” 涉幫劉特佐轉動資金 瑞士銀行經理控16罪

（新加坡5日讯）一马洗黑钱案新发展，42岁瑞士籍银行经理周四被控知情不报和提供假口供等16项控状，涉嫌帮大马富商刘特佐转动约17亿1419万美元（约77亿1100万令吉）的可疑资金，却向当局谎称银行户头不属于刘特佐，他也没见过刘特佐。

料下周三认罪

被告斯图尔森埃格是瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）在新加坡分行的经理，他预料在下周三（11日）认罪。

斯图尔森埃格是新加坡第5名因涉及一马事件而被控的被告，但是首名外籍被告，所面对的控状数量也是至今最多的一个。

其中一项控状指他触犯新加坡金融管理局法令下的防止洗黑钱与恐怖主义融资条文。

根据控状，被告身为瑞士安勤的分行经理，知道有一笔多达12亿6500万美元的可疑资金，转入银行的2个户头，但却没有向商业事务局汇报。

该笔可疑资金是在2013年3月21至25日转入瑞士安勤的银行户头，根据其他控状的内容，这2个户头是属于涉及一马公司丑闻的大马富商刘特佐。

被告也面对5项控状，指他在同年3月份隐瞒5笔可疑资金，从刘特佐的银行户头，转到5家不同公司，总额是4亿4919万美元。

其余10项控状指被告提供假情报或怂恿他人，向新加坡商业事务局提供假情报，触犯刑事法典的第182章节。

这包括被告涉嫌在前年7月13日，怂恿瑞士安勤的企业合规部门女主管，隐瞒该银行有4个户头是属于刘特佐，并且谎称是属于一名叫陈金隆的男子。

若触犯防止洗黑钱与恐怖主义融资条文的罪名成立，被告可被判罚款多达100万新元；提供假情报罪成可被判监长达1年或罚款多达5000新元或两者兼施。

被告于去年10月5日遭商业事务局逮捕，这是首次有瑞士安勤的职员被控。案展下周三下午过堂。