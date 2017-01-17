一或二位數字最低 2千元起跳 BAR車牌開始競標

（本报斯市16日讯）BAR1至BAR99及BAS1至BAS99的1至2数字的车辆注册号码于即日起开始接受竞标。

据汶莱陆路交通局宣布有关的竞标是于2017年1月16日受理，截止日期是2017年2月14日上午11点。

投标人必须向该局总部及其马来奕县分局在索取竞标表格（A1）。有关表格可在竞标期间的办工时段索取。

填妥的表格必须联同申请人的身份证、驾驶执照复印件及25元收据并放入一标记为“Car Registration Number Tender”或“Tawaran Bilangan Pendaftaran Kenderaan”的信封呈交。

该局拥有不受理或取消不完整和迟呈上申请的权利。投标成功与否汶币25元的服务费将不予退还。

信封必须在截止日期前投至位于本里本的陆路交通局总部或马来奕县分局投标箱。

一位或二位数字的最低竞投标价将从汶币2千元起跳。

欲查询的民众市民可向该局总部的15号柜台，或马来奕县分局的5号柜台查问，或是在办公时间联络登记及领牌高级执照官员，电话为452302或电子邮件至info_ltd@land-transport.gov.bn。