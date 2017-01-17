一土耳其貨機墜民居 至少32人遇難

一土耳其貨機墜民居 至少32人遇難

一架由香港起飞的土耳其航空公司货机，周一在吉尔吉斯斯坦玛纳斯机场附近坠落民宅，情景骇人。

（比什凯克16日综合电）一架土耳其航空公司的货运飞机16日早间在吉尔吉斯斯坦玛纳斯机场附近坠毁，目前遇难人数已升至37人。

据新华社指出，吉尔吉斯斯坦第一副总理阿布尔加济耶夫在接受媒体采访时说，目前遇难人数升至37人，其中包括4名机组人员。

吉尔吉斯斯坦紧急情况部先前发布公报说，这架货运飞机坠毁事故造成超过20人遇难，其中确认至少造成地面15人为当地居民、6名儿童及1名机组人员遇难，43间民宅被撞毁。目前消防车、救护车已赶赴现场进行救援，初步相信浓雾能见度低引致空难。

吉尔吉斯斯坦玛纳斯机场新闻处发布公报指出，这架土耳其航空公司的波音747货运飞机是从中国香港飞往伊斯坦布尔，本应在16日7时20分左右降落在玛纳斯机场，然而却在7时30分左右，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克附近坠毁并撞落民居。

目前玛纳斯国际机场已关闭，货机坠毁原因尚不清楚。

据香港媒体报道，出事的货机编号TK6491，16日淩晨约3时由香港国际机场出发，在吉尔吉斯斯坦的玛纳斯机场准备降落时，在距离跑道几百米的地方坠毁。