「起碼安排 一人看管」 古田公園管理惹不滿

美丽的古田公园缺乏管理员打理。

（本报诗巫4日讯）民众吴友淞希望有关方面能够加强古田公园的管理，最起码有一位管理员在公园内看管，而且在公厕及废弃宿舍方面，也希望有关方面能够妥善处理。

他表示，公共假期的时候，然而该处的公厕却关闭，没有开放给民众使用，虽然该公厕外的告示清楚写着开放时间是每日上午6时至傍晚6时。

他指出，这令那些在该公园运动的人士，想要上厕所方便下却无处可去

他称，该处有一个宿舍，此前有人住宿在宿舍内，不过现在就废弃在那里，无人打理，并且还有疑似有人在该处吸毒的痕迹。他说，这是民众所不愿见的事。

吴友淞表明在看到如今的古田公园的样子，感到很伤心，该处原本是蛮漂亮的地方，但是却没有看到管理员，而且还为此特别写了一首诗，

“曾几何时，我们美丽的，漂亮的，景色迷人的，早晨运动的，下午傍晚时间运动的，~古田公园变成这样。~；没人管理，没人收拾，杂乱无章。心乱，心痛，看到这样的情形不知道，还能来这边运动几次。还能够到这边走几次。”

他续称，每天傍晚有许多人都前往该处运动，若是没有做好安全设施方面，或将会让民众发生意外，而且一旦在发生意外时，由谁来承担责任还是个疑问。

吴友淞也指出，该处有明文规定单车与电单车不可以骑入公园内，然而仍有民众无视而行，并没有受到限制，若是有管理员在该处管理，则能有效地维护公园的设施。

他续说，在公园管理方面，市议会交由承包商去管理，然而却没有人管理员。