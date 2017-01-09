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「謀求福利　發展會務」 林漢璋：理事責無旁貸

发布于 January 9, 2017
福建会馆第八届理事会宣誓就职。宣誓仪式在会务顾问拿督林明泰的见证下进行。
福建会馆第八届理事会宣誓就职。宣誓仪式在会务顾问拿督林明泰的见证下进行。


（本报斯市8日讯）汶莱福建会馆主席林汉璋指出，该会有今日的成就不是偶然，更不是理所当然，因此该会要时刻保持警惕，按章处理每项会务、不持双重标准、坚持服务会员、维护会馆合法权益、完善管理制度、提高该会凝聚力与公信力，否则会馆的命运也会逆转。
他强调，汶莱福建会馆成绩得来不易，皆是先贤一步一脚印累计而得。因此需关注上述所提及之事务。
“汶莱福建会馆创会18年，历经七届传承，一直秉承联谊乡亲、互敬互爱、互信互助、遵守国家法规及效忠我国苏丹陛下的宗旨。从创建初期几十位会员，发展壮大到如今一千多位会员的和谐大家庭。”
林主席表示，18年的历程一路走来，有坎坷，也有辉煌。值得庆幸的是，汶莱福建会馆在成长路上，全体理事团结一心、风雨同舟、和衷共济，奠定了坚如磐石的根基。
在今日的就职典礼上，林主席表示，一个会馆的成功与否不在于领导人的能力，而是取决团体精神及团员之间的合作。
该会第八届（2017-2019）理事会就职典礼与第七届（2017-2019）青年团执委会就职典礼，今早在该会会所圆满举行。
会上，他也表示，因为会馆上下的扶持造就了今天的他，也因为会馆理事会员各方的无私奉献精神，使汶莱福建会馆更加灿烂美丽。
“另一方面，我们期待更多年轻人走入汶莱福建会馆，把服务乡亲视为一种使命，当成回馈社会的一种工作，愿意不问回报地作出奉献，给本会带来新的活力和动力。”
他也希望该会全体青年团成员再接再厉，增加青年成员，积极参与青年团与母会会务工作，以培育成为该会接班人。
“第八届理监事就职迎来新起点，我期望在各位理事及青年团携手合作下，续写汶莱福建会馆的成就和辉煌。”
为此，他希望各位理事谨记福建会馆是每位福建乡亲、会员们对他们所委托，因此他们在谋求会员福利和推动会务发展方面责无旁贷。

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