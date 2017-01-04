首页 国内财经 「新的開始」設計以反傳統方式 Camel Active 2017春夏系列面市

「新的開始」設計以反傳統方式 Camel Active 2017春夏系列面市

发布于 January 4, 2017


（吉隆坡3日讯）Camel Active 2017春夏系列 -“新的开始”设计，以反传统方式面市，让正式工作服装加入俏皮元素，再配合城市风格却不失户外活动感觉是这一季的设计灵感，让忙碌于工作但又追求休闲生活的都市男人带来惊喜。

这个系列外观是现代风格，但却不太正式。它结合休闲的裁缝与在细节上配合多功能用途，达到美观及功能化的完美设计。

在这个系列中，舒适仍然扮演着主要的穿着要素，类似斜纹棉布裤，多口袋功能的装袋裤或百慕大风格。舒适仍然扮演大角色与运动服功能在斜纹棉布裤，货物裤或百慕大风格。从产品样式、用料到品牌精神，都是专为热爱都市和户外挑战生活方式的男性而设计，洋溢着自由不羁、蓬勃生机和勇敢挑战的冒险精神。

Camel Active男士系列还包括鞋子，包包和配件。您可以超过50个国家的指定专卖店购买2017春夏系列产品。在马来西亚，Camel Active 专卖店分布在在吉隆坡、布城、八打灵再也、加影、Seri Kembangan、莎阿南、巴生、怡保、槟城、马六甲、新山以及所有主要百货公司和主要时尚零售商。

  • 從未在主場國際賽奪冠 蔚強矢搶頭彩圓夢

    （海德拉巴3日综合电）已夺过数个从大奖赛到超级赛级别冠军的大马顶尖男双陈蔚强，惟独从未在祖国范围赢过国际赛，这次，他誓要本月在砂拉越诗巫圆梦。 …
    January 4, 2017
    0 second read

  • CES展搶先看 超越智慧轉向實境

    （纽约3日讯）美国消费性电子展（CES）5日起将于拉斯维加斯登场，今年也是CES创办第50周年，这次的看点包含能提供使用者不同体验的虚拟实境（VR）和扩增实境（AR），及能协助自驾…
    January 4, 2017
    26 second read

  • 歐製造業PMI 攀六年高點

    （本报美里3日综合整理）欧元区制造业上个月表现强劲，显示2017年欧元区景气复苏将有个好的开始，而且价格指标也明显上升，对欧洲央行而言是双喜临门。制造业景气改善，也激励欧股2日盘中…
    January 4, 2017
    8 second read
载入更多相关文章

  • 馬賽地特許銷售中心 嶄新面貌為各界服務

    （巴株巴辖19日讯）马来西亚马赛地汽车总公司以及授权经销商BR Jaya有限公司日前推介其在巴株巴辖斥资全新升级的马赛地特许销售服务中心（Autohaus），以崭新面貌为各界商翁提…
    December 20, 2016
    18 second read

  • 大馬明年GDP IMF料達4.5%

    （本报美里15日整理报道）国内私人消费强稳，国际货币基金（IMF）估计明年大马实际生产总值（GDP）达至4.5%，但仍受到原产品价格疲弱及私人投资放缓拖累。 …
    December 16, 2016
    2 second read

  • 換用SHELL RIMULA 碾米廠受益良多

    （吉隆坡13日讯）对吉打碾米厂Kilang Beras Seri Merbok Sdn Bhd来说，问题虽然缓慢、但绝对是不断恶化至失去控制。 …
    December 14, 2016
    54 second read
Load More In 国内财经
评论功能已关闭