「新的開始」設計以反傳統方式 Camel Active 2017春夏系列面市

（吉隆坡3日讯）Camel Active 2017春夏系列 -“新的开始”设计，以反传统方式面市，让正式工作服装加入俏皮元素，再配合城市风格却不失户外活动感觉是这一季的设计灵感，让忙碌于工作但又追求休闲生活的都市男人带来惊喜。

这个系列外观是现代风格，但却不太正式。它结合休闲的裁缝与在细节上配合多功能用途，达到美观及功能化的完美设计。

在这个系列中，舒适仍然扮演着主要的穿着要素，类似斜纹棉布裤，多口袋功能的装袋裤或百慕大风格。舒适仍然扮演大角色与运动服功能在斜纹棉布裤，货物裤或百慕大风格。从产品样式、用料到品牌精神，都是专为热爱都市和户外挑战生活方式的男性而设计，洋溢着自由不羁、蓬勃生机和勇敢挑战的冒险精神。

Camel Active男士系列还包括鞋子，包包和配件。您可以超过50个国家的指定专卖店购买2017春夏系列产品。在马来西亚，Camel Active 专卖店分布在在吉隆坡、布城、八打灵再也、加影、Seri Kembangan、莎阿南、巴生、怡保、槟城、马六甲、新山以及所有主要百货公司和主要时尚零售商。