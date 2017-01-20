「我有能干的助理部長」 阿邦佐包攬5部長職

左起为麦哥马因、黄顺舸、道格拉斯、阿旺登雅、陈赛明、史蒂芬伦迪及沈桂贤。

（本报古晋19日讯）新任首长能者多劳，是砂州有史以来担任最多职务在身的一任首长。

新首长拿督阿玛阿邦佐哈里今日带领全体内阁成员及助理部长宣誓就职，并由州元首敦丕显斯里泰益玛目见证。

而新首长拿督阿玛阿邦佐哈里包揽五个部门部长职务，他在新闻发布会上宣布本身担任砂州首长、财政及经济策划部长、资源策划及环境部长、旅游、文化及艺术部长，及房屋部长。

这也是6任首长以来，第一位砂首长身兼5职，在拿督巴丁宜阿德南政府时代，拿督阿玛阿邦佐哈里已经担任了副首长、房屋与城市化部长、旅游、艺术及文化部长三职，而他上任首长之后，也就理所当然接任了前任首长的财政部长和资源策划与环境部长一职。

而今次的新内阁有少许更动，原本的财政部则更名为财政及经济策划部，首长为该部门部长，而第二财长职位人选保持不变，依然是拿督斯里黄顺舸。

被询问关于一人身兼五职是否能胜任，拿督阿玛阿邦佐哈里则表示，他有能干的助理部长，言外之意，助理部长能分担5职位的工作。

另外，他也表示，关于内阁重组方面，他表示这需要灵感。

记者也询问关于第三位副首长的委任，他也没有正面回答，他表示需要一点时间做安排。