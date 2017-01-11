《如果。愛可以重來》招募 徵求女主角及工作人員

《如果。爱可以重来》电影制作人小林（左）透过电脑屏幕审看试镜情形。

（古晋10日讯）筹备中的本地独立电影《如果。爱可以重来 The Moment Of Love》之征召演员与工作人员的试镜活动，获得热烈反应，再次展现出本地人支持本地电影创作的热诚。

继推出教育励志微电影《因为爱》（Because Of Love）打响首炮后，热爱影视制作的古晋与美里导演与制作班底，再接再厉筹备拍摄新的《如果。爱可以重来 The Moment of Love》，是于昨日如期举行试镜活动。

根据身为这部电影制作人的古晋THE DREAM导演小林今日向媒体透露，电影试镜活动十分热烈，成功甄选到所相中的演员和工作人员。

不过， 他称，该电影所属意的女主角还未找到，因此目前仍然公开征求能当上女主角的最佳人选，以及还需要数名工作人员。

他说，电影所甄选的女主角是需有不俗外型和清纯，以及敢演。

他表示，为期一天的试镜活动，已甄选出该部电影的男主角、男女配角、临演和多位篮球运动员，试镜者皆青春一族，年龄介于是16岁至28岁之间。

《如果。爱可以重来 The Moment of Love》的筹拍团队阵容，乃是来自微电影《因为爱》的主要班底，以古晋的THE DREAM导演小林为制作人，以及美里的40影音的导演杨扬为主导。

该剧组所征求和招募的工作人员，则是副导演、摄影师、灯光师、收音师、场地组、服装组、道具组、场务等。

他透露，古晋与美里结合的拍摄与制作团队，计划使用8个月时间来筹备及拍摄整部微电影。

他说，电影预计于2017年3月正式开拍，为期3个月，全程古晋取景，试镜成功被征召的数人演员，将在华人农历新年过后的2月开始进行为期1个月的培训。

欲参与这部电影当女主角和工作人员者，可联络017-2171016（DAVID）或016-5229395（KELVIN）查询。