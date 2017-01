《如果。愛可以重來》招募 徵求女主角及工作人員

《如果。爱可以重来》电影制作人小林(左)透过电脑屏幕审看试镜情形。

(古晋10日讯)筹备中的本地独立电影《如果。爱可以重来 The Moment Of Love》之征召演员与工作人员的试镜活动,获得热烈反应,再次展现出本地人支持本地电影创作的热诚。

继推出教育励志微电影《因为爱》(Because Of Love)打响首炮后,热爱影视制作的古晋与美里导演与制作班底,再接再厉筹备拍摄新的《如果。爱可以重来 The Moment of Love》,是于昨日如期举行试镜活动。

根据身为这部电影制作人的古晋THE DREAM导演小林今日向媒体透露,电影试镜活动十分热烈,成功甄选到所相中的演员和工作人员。

不过, 他称,该电影所属意的女主角还未找到,因此目前仍然公开征求能当上女主角的最佳人选,以及还需要数名工作人员。

他说,电影所甄选的女主角是需有不俗外型和清纯,以及敢演。

他表示,为期一天的试镜活动,已甄选出该部电影的男主角、男女配角、临演和多位篮球运动员,试镜者皆青春一族,年龄介于是16岁至28岁之间。

《如果。爱可以重来 The Moment of Love》的筹拍团队阵容,乃是来自微电影《因为爱》的主要班底,以古晋的THE DREAM导演小林为制作人,以及美里的40影音的导演杨扬为主导。

该剧组所征求和招募的工作人员,则是副导演、摄影师、灯光师、收音师、场地组、服装组、道具组、场务等。

他透露,古晋与美里结合的拍摄与制作团队,计划使用8个月时间来筹备及拍摄整部微电影。

他说,电影预计于2017年3月正式开拍,为期3个月,全程古晋取景,试镜成功被征召的数人演员,将在华人农历新年过后的2月开始进行为期1个月的培训。

欲参与这部电影当女主角和工作人员者,可联络017-2171016(DAVID)或016-5229395(KELVIN)查询。