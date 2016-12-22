S4S南砂車隊 走遍逾百甘榜受歡迎

（古晋21日讯）S4S南砂车队这几个月来马不停蹄进入乡区宣传爱砂拉越和公投信息，走遍南砂区百多个甘榜，受到村长村民热烈欢迎。

南砂旗帜车队队长志雄表示，这次的目的地是靠近古晋市区的新尧湾 , 这是一个含有浓厚历史气息的 Bung Muan。

从杨国斯路商业中心出发 , 大概只需 20分钟的车程就到达目的地Bukit Peninjau 山脚下了。

一下车就看到热心的布洛克古迹委员会人员以传统方式在烹煮为义工们准备的午餐。该委员会把所征收的费用充作美化这历史景点的经费。

该组织希望古晋各大社团和公会大力推广 Bukit Peninjau 深山两天一夜或一日游 , 这样委员会就可以从接待游客午餐，获取更多的经费来维持美化与保护这历史性悠久的 Bukit Peninjau 。

来到山上不难发现当年布洛克在这里遗留下来的历史痕迹与拉者当年住所遗留下来的一根梁柱，希望有朝一日，砂拉越政府可以把这里发展为砂劳越的旅游景点。

因为整座山都栽种了不少榴莲树 , 又适逢榴莲季节 , 一路上可以听到榴莲掉落地面的声音 , 当然团队义工少不了大快朵颐一番。

这团队拜访的最大目的，即是由 GSM supermarket 赞助，团队协办的援助贫困学生开学必须品，如学生校服、男生校裤、女生校裙、校鞋、书包等事宜。

在这村庄 , 所有的历史事迹都是以口传方式一代传一代 。 话说当年布洛克在平定动乱时曾经被伊班族追杀 , 当他逃难到这里时 , 村庄里的比达友族不但救了他 ， 还背着 Rajah Brooke 坐的椅子 , 把负伤的拉惹背到山上 , 并盖了屋子让他在山上疗伤。

在这山上不难发现许多巨石和大树都刻有名字，据说这是当时友族作战时候，用来掩盖和防备肉体被对方武器击中的唯一防身物体 。

而这些树木和巨石名字的由来是因为布洛克为了纪念村里战死的比达友族勇士 , 就把他们战死所在的巨石或树木取名为这些勇士名字。

此外村里的村民也相信战死的勇士还会继续留在山里保护着这座山 , （不难发现比达友族们也有祭拜土地公 。也就是华人祭拜的大伯公）。委员会人员也讲述了一些发生在前来登山的游客的一些小插曲。一些登山游客在山上或山洞里拍摄的照片 , 往往可以看到多出一些人影 , 或者是完全拍不到任何影象等等不可思议的事情 。从这些经历 , 委员会人员相信 , 只要不是来捣乱或破坏 , 而是纯粹来观光或考察 , 这些勇士绝对不会出来干扰的。

虽然是短短几句钟 , 却让义工们大开眼界，亲眼目睹与学习到非一般的历史事迹 。这是我此行最大的收获，也是我当初参与团队的一个目的。虽然此行一切费用都是义工们自掏腰包 , 可是义工们从中经历与学习到的绝对不是一般金钱所能换取。

在此也希望更多砂拉越人能够为砂劳越这块土地和下一代付出多一点关爱 , 以GSM supermarket 为学习榜样，更希望大家可以号召更多亲戚朋友们，一起出来当S4S 团队义工 ，为砂劳越这块土地尽一点力，让爱砂劳越的行动就从你我开始。



