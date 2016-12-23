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Pelita Maslaut 海事學院 美里將設分院

发布于 December 23, 2016
拿督李景胜（左3）主持颁发2016年模范生奖。左为拿督陈超耀。
拿督李景胜（左3）主持颁发2016年模范生奖。左为拿督陈超耀。


（本报美里22日讯）Pelita Maslaut有限公司海事学院将在美里设立新分院，以借此培训及提升国内在各企业船务公司服务及从事海员的人数。
砂土地及空运与安全部助理部长拿督李景胜今早为Pelita Maslaut有限公司海事学院及结业礼主持开幕仪式及颁奖前，受邀上台致辞时如是表示。
他指出，首长拿督巴丁宜阿德南已展示了打击州内非法外劳的决心，除了展开持续性扫荡行动，也坚守州内各水陆入境管道，更不允许州内业者为了利益雇佣非法劳工，并誓言砂州不要有非法外劳。
“Pelita Maslaut有限公司海事学院是在2001年开办，主要目的是培训有兴趣成为专业海员的人士，特别是来自砂州的子民。全砂3间分院迄今为止已成功培训7千500名学员。”
李景胜与Pelita Maslaut有限公司海事学院创办人玛斯尼的私下谈话中，他了解，从诗巫开办分院至美里及沙巴亚庇，在成功培训7千500名学员中，有逾10%的学员成功获得船长一职。
他说，我国正加强人力资源培训的工作，以促进发展并迈向先进国。他认为，因此注重于人力资源发展乃是必须的。
他继表示，国内有很多海事学院，然而Pelita Maslaut有限公司海事学院的素质仅次于马来西亚海事学院，有关课程是依据国际海事组织而定。所以，他希望更多有意成为海员者，到该学院就读。
Pelita Maslaut有限公司海事学院在2016年成功培训了31名学员，今早更顺利在该院举办了结业礼。

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