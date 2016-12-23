JOLIN分手氣度成典範 舊愛彭于晏秒登熱搜

●好胜的Jolin目前身在上海工作，表面若无其事但不发一语。

36岁天后蔡依林（Jolin）与32岁男模锦荣（Vivian）6年前拍MV谱出“VJ恋”，22日两人双双透过经纪人宣布分手，成为演艺圈热议话题，外界起初猜测分手主因与Jolin不婚主义及锦荣日前说“若结婚女方需冠夫姓”等大男人婚姻观有关，但不久后便被身边友人否认，并透露两人个性不合，对未来的共识越来越少，才是让他们决定退回朋友位置的关键。有媒体报道，决定分手其实是蔡依林先提的。

不想外界说男方被甩

VJ身边亲友透露，蔡依林提出分手要求后不愿多谈情变细节，只说是和平分手，这是为了想保护锦荣，不希望外界乱说男方“遭甩”，既使不再是情人仍相当照顾对方，堪称演艺圈相当有气度的分手典范。

Jolin昨在上海工作，锦荣则已返回纽西兰过圣诞节，双方经纪人昨都证实分手消息，并口径一致地强调，过程很平和。

Jolin惊爆与锦荣6年情断后，登上微博热搜榜首的人，居然是她的旧爱之一彭于晏，许多人纷纷希望她能与彭于晏复合，2人当年这段感情，以及分开原因也在网络疯传，使得她与彭于晏名字，在当天火速登上微博热搜榜第1名。不过，也有不少粉丝留言，“别扯彭于晏了，放过他吧！”、“如今都过得好，往事别再提了吧！”，掀起不少讨论。