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55歲哈林“真的還可以” 41歲張嘉欣羞證懷胎

发布于 December 22, 2016
●张嘉欣认了怀孕的好消息，但面对镜头仍保持一贯低调。
●张嘉欣认了怀孕的好消息，但面对镜头仍保持一贯低调。


55岁的庾澄庆（哈林）与41岁的民视主播张嘉欣结婚后被爆做人成功，据传张嘉欣已怀孕3个月，将在明年生鸡宝宝，替小哈利再添弟弟或妹妹。虽然哈林经纪人仅表示：“我没听说，不知道耶！谢谢大家关心！”但当记者向张嘉欣道贺时，她微笑说谢谢，也表示“男孩女孩都好”，语气洋溢幸福。

工作时段未调整
张嘉欣昨午进民视报新闻，她穿连身红色套装，相当喜气，脸上挂着笑容说：“这是造型师搭配的啦！”她身材仍苗条纤瘦，看不出已怀孕3个月，面对媒体祝贺她即将当妈妈，她说“谢谢”，表示身体状态还不错，没有害喜或不适，目前她工作到深夜，不过还没有调整播报时段的计划，她的姐姐也有小孩，所以会请教姐姐和身边已当父母的朋友，她也在看一些书籍，对育儿一事充满期待。
而张小燕21日出席TVBS全新CIS发布记者会，被问到此事笑开怀：“太好了，真的很开心！恭喜恭喜！心想事成，表示他‘很强’！”张小燕表示也是看报道才知道此事，未曾听哈林提过，也没开口问他，“能够跟他做好朋友，就是要惦惦（安静）！等他自己讲，他会自己告诉我。”

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