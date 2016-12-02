2假警輪姦婦女 警逮1男

警方家暴组调查官娜丽查警长（右）向媒体展示所取获的证物。

（本报美里21日讯）两男冒充警务人员轮奸印女，警方于午夜逮捕一巫裔男子归案助查，并全力追捕另名涉案华裔男子。

现年30岁来自印尼的受害者报案时称，于本月19日早上6时许，两名男子到她位于罗东某国际学校后面建筑工地宿舍里找她。

当时两名男子向她表示为警务人员，之后便将受害者双手扣起，并恐吓将她带往中央警察局。

之后，两男子使用一辆白色轿车将她载至北卑尔骚区住宅区，并带入一间屋子内将她轮奸。两男呈兽欲后，于当天下午2时30分再将受害者载至罗东某超市前，让她下车后便绝尘而去。

受害者随后即前往警局报案，并被带往中央医院检查。美里警区主任许能发今日向媒体证实上述案件，并以刑事法典376条文调查有关轮奸案。

刑事调查组于本月20日晚上11时前往事发地点调查时，将取获的1件T恤，1件牛仔裤，1双鞋，1台诺基亚电话，2架手表，1串钥匙，1把刀，以及1把螺丝起子带回警局。

警方于今日（21日）午夜12时5分在拉者路成功逮捕一名现年31岁的巫裔男子，为一名公务员。根据警方调查报告指出，涉案2名男子，第一名嫌犯为华裔男子，无业且拥有犯罪记录，而第二名嫌犯则是名巫裔，为一名公务员。