首页 新闻 中砂新闻 15層樓犀鳥模型雕塑 或列健力士紀錄大全

15層樓犀鳥模型雕塑 或列健力士紀錄大全

发布于 December 26, 2016
作为犀鸟之乡的砂拉越，以犀鸟这种带来吉祥祝福的标志性动物贯穿整体设计概念，是创新且与众不同的建筑风格。
作为犀鸟之乡的砂拉越，以犀鸟这种带来吉祥祝福的标志性动物贯穿整体设计概念，是创新且与众不同的建筑风格。


（本报诗巫24日讯）犀鸟湾休闲保健主题园区的主体建筑，是一座高达150尺的15层楼犀鸟模型雕塑。目前初步选定兴建的地点，是在哥乐多岛的尾端，且面向诗巫。
拿督斯里陈庆崧日前接受本报记者访问时指出，一旦这座主体建筑完工后，或将以全球最高大的鸟类雕塑，申请列入健力士世界纪录大全。
“犀鸟模型雕塑内部的各个楼层，均经过精心的策划与设计。地下楼是与大自然融为一体的咖啡馆，周遭环境完全缀以天然景观设计，让访客在幽静、舒适的氛围中享用餐点，并可时时听闻鸟鸣、虫鸣与淙淙流水的大自然音乐。”
至于第二及第三楼将开辟为历史与文化走廊，他表示，展出本地不同民族，包括华族、马来马兰诺族及伊班族名人事迹，以及诗巫独特的三大垦场历史演进。
“而内部其它楼层，则将兴建20个鸟巢式豪华客房，新颖的主轴设计，乃撷取各式天然建材，例如竹、藤、石子、木料等。”
他说，初步设计概念是打造20种不同鸟类的鸟巢客房，并将设计与真实生活中的鸟巢重叠，务必达致与大自然融合的宗旨，让房客彷佛置身在大型鸟巢中，从而深刻领略松弛、舒适、自在的感受。
“我认为将大自然、艺术、文化与实用价值结合在一起，是当前全球旅游行业追求的大潮流。而利用犀鸟作为高级住宿客房的主体，也十分符合砂拉越州的特色，因为犀鸟不仅是我们的州鸟，更是婆罗洲岛的象征，散发浓浓的乡土味。”
值得一提的是，陈庆崧指出，游客更可选择搭乘电梯直达建筑的最高楼层，即犀鸟模型的头部，并由其喙部往外窥探，从高处俯瞰或拍照留念，将诗巫与拉让江畔美景尽收眼底。
“除此以外，犀鸟湾主题园区的其它设备，还包括了人猿世界、犀鸟世界、鳄鱼世界等，让访客在大自然环境中认识各种具本地代表性的动物，且与动物有更亲密的接触和了解。”
他说，园区内更备有各式风味美食及本地特色食品供游客品尝，包括了具保健疗愈功效的草药养生食品。而环绕着半个主体园区的人造白色沙滩，更是主题园区的另一大特色，让整个园区未来可进一步开发为水上动动的重心。
除了鸟巢以外，这个主题园区另有“船屋”的新颖构思，即将一艘艘的船只，改造为可供游客住宿的船屋，采取充份的安全措施，停泊或缓慢行驶在限定的范围内，让游客徜徉晃荡在波光粼粼的拉让江水上，体会悠闲自在的夜晚。
至于如何从诗巫载送游客至犀鸟湾主题园区，陈庆崧表示，“我们将推出犀鸟造型设计的船只，载送游客到犀鸟湾，让游客也可沿途观赏拉让江两岸独有的本地风光，并借此机会了解这条全国最长河流的历史。”
他强调，交通并非一项课题，因为拉让江原本即是一条以水路运输见称的河流。而位于古晋的砂拉越河的河道交通运作模式，即可供参考作为未来的借镜。

  • 美国当局发布警告，指极端组织“伊斯兰国”（IS）有可能将在节庆期间袭击美国教堂。图为美国佛罗里达州迈阿密的一所教堂。 （法新社）

    極端網站公佈名單美國當局發警告 IS或聖誕襲擊教堂

    （美国华盛顿24日综合电）美国联邦调查局（FBI）和国土安全部23日发布联合预警说，极端组织“伊斯兰国”（IS）有可能将在圣诞节和新年节庆期间袭击美国教堂等宗教场所。 …
    December 26, 2016
    3 second read

  • 利比亞劫機事件落幕 兩騎劫者投降被捕

    （马耳他瓦莱塔24日综合电）一架载有118人的空中巴士A320客机23日从利比亚起飞后遭劫持，随后于当地时间上午11时32分降落至马耳他国际机场。综合各媒体报道，劫机事件已经落幕，…
    December 26, 2016
    0 second read

  • 德聖誕市場襲擊案嫌犯 逃往意大利遭警擊斃

    （意大利罗马24日综合电）意大利内政部长明尼蒂23日确认，意警方当天凌晨在米兰附近击毙了德国柏林圣诞市场袭击案嫌疑犯阿尼斯·阿姆里。　　 …
    December 26, 2016
    0 second read
载入更多相关文章

  • 國民型中學獨漏撥款 方天興盼圓滿解決

    （本报泗里街24日讯）大马华总总会长丹斯里方天兴希望国内78所国民型中学在明年度财政预算案中“独漏拨款”事件，在获得首相关注后，最终能够获得圆满解决。 …
    December 26, 2016
    0 second read
  • 拿督陈冠勋（右）在席间与泗省华总名誉会长詹健运交流时摄。

    陳冠勛盼華總繼續成長 邁向新層次造福泗華社

    （本报泗里街24日讯）马拉端区州议员拿督陈冠勋希望泗里街省华总，在新届会长拿督翁新渂的领导下，能够继续成长，迈向全新的层次，造福泗里街华社。 …
    December 26, 2016
    0 second read
  • 南丰桔。

    馬幣兌美金狂瀉 中國柑桔漲價30%

    （本报诗巫24日讯）诗巫巴士总站永胜超级市场经理江顺文表示，因为目前1美金兑换四块多马币，马币兑美金狂泻贬值，所以中国进口的桔子及柑等，将会因为以美金进货的缘故而涨价30%，而新春…
    December 26, 2016
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭