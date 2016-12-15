15層樓犀鳥模型雕塑 或列健力士紀錄大全

作为犀鸟之乡的砂拉越，以犀鸟这种带来吉祥祝福的标志性动物贯穿整体设计概念，是创新且与众不同的建筑风格。

（本报诗巫24日讯）犀鸟湾休闲保健主题园区的主体建筑，是一座高达150尺的15层楼犀鸟模型雕塑。目前初步选定兴建的地点，是在哥乐多岛的尾端，且面向诗巫。

拿督斯里陈庆崧日前接受本报记者访问时指出，一旦这座主体建筑完工后，或将以全球最高大的鸟类雕塑，申请列入健力士世界纪录大全。

“犀鸟模型雕塑内部的各个楼层，均经过精心的策划与设计。地下楼是与大自然融为一体的咖啡馆，周遭环境完全缀以天然景观设计，让访客在幽静、舒适的氛围中享用餐点，并可时时听闻鸟鸣、虫鸣与淙淙流水的大自然音乐。”

至于第二及第三楼将开辟为历史与文化走廊，他表示，展出本地不同民族，包括华族、马来马兰诺族及伊班族名人事迹，以及诗巫独特的三大垦场历史演进。

“而内部其它楼层，则将兴建20个鸟巢式豪华客房，新颖的主轴设计，乃撷取各式天然建材，例如竹、藤、石子、木料等。”

他说，初步设计概念是打造20种不同鸟类的鸟巢客房，并将设计与真实生活中的鸟巢重叠，务必达致与大自然融合的宗旨，让房客彷佛置身在大型鸟巢中，从而深刻领略松弛、舒适、自在的感受。

“我认为将大自然、艺术、文化与实用价值结合在一起，是当前全球旅游行业追求的大潮流。而利用犀鸟作为高级住宿客房的主体，也十分符合砂拉越州的特色，因为犀鸟不仅是我们的州鸟，更是婆罗洲岛的象征，散发浓浓的乡土味。”

值得一提的是，陈庆崧指出，游客更可选择搭乘电梯直达建筑的最高楼层，即犀鸟模型的头部，并由其喙部往外窥探，从高处俯瞰或拍照留念，将诗巫与拉让江畔美景尽收眼底。

“除此以外，犀鸟湾主题园区的其它设备，还包括了人猿世界、犀鸟世界、鳄鱼世界等，让访客在大自然环境中认识各种具本地代表性的动物，且与动物有更亲密的接触和了解。”

他说，园区内更备有各式风味美食及本地特色食品供游客品尝，包括了具保健疗愈功效的草药养生食品。而环绕着半个主体园区的人造白色沙滩，更是主题园区的另一大特色，让整个园区未来可进一步开发为水上动动的重心。

除了鸟巢以外，这个主题园区另有“船屋”的新颖构思，即将一艘艘的船只，改造为可供游客住宿的船屋，采取充份的安全措施，停泊或缓慢行驶在限定的范围内，让游客徜徉晃荡在波光粼粼的拉让江水上，体会悠闲自在的夜晚。

至于如何从诗巫载送游客至犀鸟湾主题园区，陈庆崧表示，“我们将推出犀鸟造型设计的船只，载送游客到犀鸟湾，让游客也可沿途观赏拉让江两岸独有的本地风光，并借此机会了解这条全国最长河流的历史。”

他强调，交通并非一项课题，因为拉让江原本即是一条以水路运输见称的河流。而位于古晋的砂拉越河的河道交通运作模式，即可供参考作为未来的借镜。