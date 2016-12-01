1月3開始聆審 將傳召40名控方證人

（本报美里30日讯）针对砂公正党秘书比尔卡勇遭枪杀案件的3名被告于12月13日在美里高庭二次过堂，高庭法官决定审讯日期，审讯月份将定在明年1月3日开始聆审，届时将有40名控方证人被传召供证。

该案件在经过多次的展延后，高庭法官择将开始审讯日期设在明年1月3日、1月9日至11日及1月16日至20日聆审此案，共9天。

首名被告为29岁的莫哈末非德里（Mohamad Fitri Pauzi），他在刑事法典第302条文的谋杀罪名下被控，他被控于6月21日早上8时20分，在美里杜当路E-Mart霸级市场附近路口交通灯前，杀害比尔卡勇。

第二名被告为37岁的李昌伦（Lie Chang Loon，译音）被控与莫哈末非德里同谋，在刑事法典第109条文下被控，可与第302条文同读。50岁的陈伟忠（Chin Wui Chung，译音）及拿督李志坚同谋，因而抵触刑事法典第109条文（教唆罪名），可与第302条文同读。

美里公正党秘书比尔卡勇于6月21日早上在杜当红绿灯处遭人开枪射杀，根据控状，7月15日，29岁的莫哈末非德里被控于谋杀罪，同日，39岁的李昌伦被控于与莫哈末非德里、50岁的陈威中及拿督李志坚同谋，因而抵触刑事法典第109条文（教唆罪名），可与第302条文同读（人名皆译音）。在上述条文下，一旦罪成，唯一的刑罚为绞刑。

美里公正党秘书比尔卡勇是于今年的6月21日早上8时许，从家出发到河滨公园办公室上班途中，在帕迈再也EMART霸级市场前的交通灯遭人开枪射杀，当场毙命于驾座上。

支持者家屬高喊口號

「不要搶我們習俗地」

（本报美里30日讯）轰动全国的“比尔卡勇凶杀案”的旁听律师阿本瑞表示，推事虽然还没有给予任何确认的审讯日期，但他相信此案将会与另三名被告一起进行审讯，即在来临的2017年1月3日。

他是今日与死者家属在推事庭听取第二度过堂后，在现场与家属、支持者相聚时，对媒体如斯表示。

他称，希望这将能为死者比尔卡勇讨回公道，家属们对此事一直都保持关注，今日也有出席聆听控状。

情绪激动的支持者和比尔卡勇家属，在美里法庭大厦外多次高喊着“为比尔卡勇讨回公道”、“不要抢我们的习俗地”、“归还我们的权益”等口号，在现场逗留的人数近百人。

比尔卡勇枪杀案件进呈表

6月21日 早上8时许比尔卡勇独自驾驶1辆印有公正党党标四轮驱动车，在杜当某霸级市场前方的红绿灯遭神秘客开枪射杀。

7月3日至7日 警方先后逮捕8名与此案有关的男女嫌犯。

7月15日 美里推事庭证实以刑事法典第302条文（谋杀）提控29岁的莫哈末费德里（Mohamad Fitri Pauzi），以及37岁的李昌伦（Lie Chang Loon）被控与莫哈末费德里同谋，在刑事法典第109条文下被控，可与第302条文同读，其他人被释放。

8月11日 砂警察刑事调查主任迪夫古玛高级助理总监宣布，砂警方通缉比尔卡勇枪杀案3名男子，其中包括拿督级的李志坚（LEE CHEE KIANG）、陈伟忠（CHIN WUI CHUNG）、江贤明（KONG SIEN MING）。

8月18日 遭砂州警方通缉的陈伟忠于下午4时30分，在其律师的陪同下向美里警方自首。

12月12日 枪杀案要犯拿督李志坚在中国福建蒲田遭公安驱逐。

12月13日 ◎晚上7时45分，要犯拿督李志在厦门由砂

刑事调查主任迪夫古玛高级助理总监和特

别专案小组警员押回吉隆坡机场。

◎美里高庭提控首名被告莫哈末费德里

（29岁）（Mohamad Fitri Pauzi），他在

刑事法典第302条文的谋杀罪名下被控；

第二名被告李昌伦（37岁）（Lee Chang

Loon）被控与莫哈末费德里同谋，在刑事

法典第109条文下被控，可与第302条文同

读；第3名被告陈伟忠（50岁）（Chin Wui

Chung，译音）因而抵触刑事法典第109条

文（教唆罪名），可与第302条文同读。

12月14日 要犯拿督李志上午10时45分抵达美里机场，下午2时被押上推事庭正式在刑事法典302条文（谋杀）及刑事法典109条文（串谋）下被提控。

12月30日 要犯拿督李志坚早上9时30分第2次过堂，法庭允许副检察司奴法芝拉根据刑事程序法典第177A条文（案件的转移），把所有案件转移至高庭续审。



