黃培根挑戰沈桂賢 來詩巫一起巡視診所

（诗巫22日讯）行动党砂州副主席兼柏拉旺区州议员黄培根挑战人联党主席兼砂地方政府部长沈桂贤来诗巫，与他们一起巡视乌也路综合政府诊疗所及南兰综合诊疗所，来解决这个悬而未决的人民问题。

他称，乌也路综合政府诊疗所长年人满为患，有些病患为了争取能够领到前面的挂号甚至于清晨5，6时就已经守在门外，等诊所开放后第一时间递入病历卡领取看病编号。

他与其特别助理于日前就亲自前往乌也路综合政府诊疗所及南兰综合诊疗所视察及“体验”民众所面对的问题，发现乌也路综合政府诊疗所面对的问题严重许多。

他察觉诊疗所内环境非常的糟糕，历时几十年的乌也路综合政府诊疗所内的设施几乎没有提升，诊所内部的座椅本来就有限，不足以容纳这么多的病患，因此站着等候原本是无可厚非。

“令人感到气愤的是，部份座椅却久已失修，塑胶椅显得摇摇欲坠，有的甚至已脱落，但是当局却没有及时给予维修。病患身体已不舒适，现在连个椅子都没有的坐，而且一等就需要好几小时才轮到看诊拿药，尤其是对上了年纪的病患及行动不便者来说，更是苦不堪言。”

“之前，政府声称因为地方受限所以无法扩建乌也路政府综合诊疗所，但是卫生部应该考虑拨款为整间诊疗所安装空调，翻新所有的椅子，这样至少能让病患有较舒服的环境等候问诊，同时，医疗人员在舒适的环境下也能更有效率的去服务病患。”

他相信在糟糕的环境下不只病患感到痛苦，甚至该诊所内的医务人员也不好过。他甚至还接获诊所内的医务人员投诉，表明他们的工作环境需要改良，尤其是配药柜台太窄，极需要扩充。在整个观察过程中，黄培根等人发觉配药处的人潮拥挤的情况最为糟糕，不只在乌也路综合政府诊疗所，甚至在南兰综合诊疗所也是一样，尽管配药处的配药师已经非常努力的工作，但是人潮还是“停滞”在配药处。

他指出，在场许多民众也都纷纷投诉在诊疗所一等，往往就是要半天，若是来自偏远乡区的病患，他们甚至要花上整天的时间。

他认为，至少南兰综合诊疗所内的设施和环境比乌也路综合政府诊疗所好许多，虽然后者历时较久，而且地方受限而不能扩建，“但是，为何拨款全面提升诊所内的设施，尤其是安装空调系统都不能做到？”

他们在进行祥细关察及讨论后，做出了一些建议做为疏缓乌也路综合政府诊疗所人潮的方案，即政府必须增加诊所内的人手，尤其是配药师，虽说空间受限，但是可以进行轮班制，把工作时间延长至晚间9时30分。

他说，第二个方案是星期六照常运作，至少半天至中午12时，第三方案是加强宣传、教育及鼓励民众，善用现有的“手机短讯预约拿药时间”的服务系统，此举可以缩短病患本身等候时间及减少泊车问题，以及第四个方案，作为长期计划，政府必须在诗巫觅新地点兴建另一所综合政府诊疗所，把求诊人数分散。

“追根究底，这些种种问题的衍生主要原因是国阵政府分配资源不公，没有把钱用在刀口上，本来可以用于公共医疗、教育、福利的资源，被首相署夺取，导致医院拨款被削减而许多的提升计划被逼搁置。”

针对砂拉越普罗大众所面对的医药问题，他呼吁砂卫生局总监拿督祖基菲里赞丹严正看待提升州内现有的医疗设备及服务的需求，当中包括新医院或诊所的增设。

“砂拉越行动党肯定还会继续把问题带入国会及州立法议会向国阵政府施压至到见到成果。”