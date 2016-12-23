駕名車撞拿督住家 二手車行職員被捕

疑犯驾驶奥迪休旅车，撞毁大门铁闸。

（吉隆坡22日讯）马华乌鲁冷岳区会主席拿督李万行的住家铁闸与停在庭院的轿车，遭豪华休旅车蓄意撞击，动机不明！

一名二手车行职员驾驶名贵的奥迪休旅车撞倒李万行住家大门的铁闸，并与一辆停在李万行住家庭院的轿车发生碰撞。

案发时，李万行已出国度假，警方接获投报后，拘捕一名40岁华裔男子助查，后者接受尿液检验后证实曾服用冰毒。

这宗破坏事件是于周三（21日）傍晚5时许，在雪兰莪州蕉赖皇冠城一间双层排屋发生。

加影警区主任奥斯曼助理总监表示，警方接获投报，指一名华裔男子驾驶的白色奥迪豪华休旅车，撞毁一名马华领袖住家大门的铁闸。

他说，轿车的冲击力除了撞毁铁闸，也碰撞停在庭院的一辆黑色奥迪轿车，导致两辆轿车轻微擦损。

他指出，车内男子随即下车，复搭乘一辆在外等候的的士离开，随后，这名男子再驾驶一辆黄色日产双门跑车，停放在住家外后再次离开。

警方接获投报调派警员到场调查后，迅速在加影苏丽亚花园地区，拘捕一名在二手车行工作的男子助查，疑犯有两项犯罪纪录。

他说，疑犯接受尿检时呈现阳性反应，不排除在服毒后的情况作案，惟当局还在调查疑犯的作案动机。

他补充，上述两辆涉案的轿车证实属于加影锡米山一间二手车行，路税都已于4个月前逾期，警方目前援引刑事法典第427因恶作剧而导致廿五令吉以上之损失条文，以及第447刑事侵入条文查案。