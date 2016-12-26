馬幣兌美金狂瀉 中國柑桔漲價30%

南丰桔。

（本报诗巫24日讯）诗巫巴士总站永胜超级市场经理江顺文表示，因为目前1美金兑换四块多马币，马币兑美金狂泻贬值，所以中国进口的桔子及柑等，将会因为以美金进货的缘故而涨价30%，而新春的年货也会起价5至15%。

虽然农历新年再过一个多月就要来临了，加上目前正处于圣诞节及2017元旦新年的交汇期，但是从整个市场的景况来看，马币兑美金的重挫，国内经济不景气的影响，的确已经发生不乐观的骨牌效应。

“冰冻三尺非一日之寒”，各行各业都面对着非常严峻的市场经济考验。当国家经济不景气的时刻，作为市场最大消费群的老百姓，也会因为公司减薪、扣薪及失业等状况，而对自己荷包里的贬值马币严加控制使用，采用开源节流的生活策略。

以前，顾客或许会把钱花在“想要”的东西上，现在则要把钱花在“需要”的东西上了。这样的消费方式，就会造成那些销售奢侈品与非必需品的商家面对困境与考验。

针对即将到来的农历新年，也是华人一年当中最热闹的春节，整个年货市场的景象到底处于怎样的情况当中呢？

记者今日走访永胜超级市场经理江顺文一探究竟。

担任该超市6年经理的江顺文表示，今年的年货市场比较慢热，至今仍然未见如往年般的购物热络人潮。2017鸡年的大年初一落在正月28日，离今只有一个多月了，往年这个时候已经开始出现热潮了。虽然市场较慢热，但是还是稀疏出现一些外地游子购物的景象了，他们的特征是一次过购买整车的年货。他希望2017新春潮可以做到2016年新春的年货业绩，最好能够更好。

他表示，该超市年货的进货量还是一样多，以应付市场即将来临的需求。普遍通销的年货包括各品牌及口味的肉干与鱿鱼、曲奇饼干、巧克力、糖果等等。

他说，在下个星期，即圣诞节过后，新春的红柑将会登场，品种包括蜜桔、砂糖桔、芦柑及焦柑等，其中以芦柑最受本地大众的欢迎。芦柑作为送礼具有好意头，代表大吉大利，加上其颜色鲜艳，大家都很喜欢。长期都在卖的南丰桔，也是人们喜欢的新春水果。但是因为马币兑美金狂泻，所以中国进口的桔子及柑等，将会涨价30%，年货也会起价5至15%，这对商家与顾客都具挑战性。

他说，除了这些从西马或外国进口的年货，该超市也推出本地风味的手工饼干等，例如巴都的手工蛋卷、沐胶的鱼虾饼、摩摩饼干、手工绿豆饼与凤梨酥等。进口或本地手工年货各有拥护者，各有各的顾客群。

他表示，除了一般年货，该超市一如既往的会进行包装礼篮供公司及个人作为送礼之用。该超市除了有进口礼篮、保健品礼篮外，也按顾客的需要及预算来包装礼篮，价格从50令吉起。

他表示，华人新年对超级市场来说，是一年当中最重要的购物潮，新春的购物高峰期是维持一整个月的。除了购买一般年货来招待客人，大家都会把家里的米缸装满白米，代表一年都有饭吃。米商也会趁着新春推出新春包装，举行大促销，送红包袋或白钢汤匙等赠品。有些米商还特别聘请人打扮成财神爷，派送回扣礼券给现场顾客，以增加买气。为了刺激买气，可以说是各出奇招。

永胜超级市场在砂拉越目前有7间超市，将同步在新春期间举行春节促销。新春前的最后一个星期将延长营业时间，而大年除夕将开业到下午3时。