馬劉總會長書長 旋風式訪美里

（本报美里26日讯）马来西亚刘氏总会总会长拿督刘国泉局绅与秘书长刘博文昨午旋风式的到访美里，与美里省彭城刘氏公会在东林高尔夫球俱乐部进行交流午宴。

马来西亚刘氏总会总会长拿督刘国泉局绅指出，这行目的是与砂拉越州宗亲交流、取经，并规划协调活动等事项进行广泛磋商，并达成全国共识。

“马来西亚刘氏总会成立于2008年，成立的主要目的是为了凝集全马刘氏宗亲的力量，通过共同策划与举办各项活动，促进宗亲间的交流与联谊，进而凝聚、加强刘氏宗亲会的团队力量并提高宗亲会的声望。”

他希望各属会能积极提供宝贵的意见，共同商讨如何提升总会及各属会的会务与活动，维护总会的团结，积极发展会务，壮大组织，实现总会更好更快的发展。

在交流中，议决2017年5份将会在美里举行马来西亚刘氏总会会员代表大会，同时也举行理事会会议及激励营。

美里省彭城刘氏公会会长拿督斯里刘久健表示，只有目标清楚会务才能有效率地推行。

他希望刘氏宗同心协力拓展会务，充分发挥宗亲会作用加强凝聚力，互相促进，共同进步，也让年轻一代的宗亲薪火相传，深化维系彼此血脉情谊，贡献社会。

他也希望宗亲们团结一致，并肩合作，传承刘氏宗亲的精神，把宗亲会会务推向另个高峰，壮大马来西亚刘氏宗亲总会，成为更富有影响力的血缘性组织。

出席交流的有马来西亚刘氏总会总会长拿督刘国泉局绅与秘书长刘博文，美里省彭城刘氏公会会长拿督斯里刘久健、署理会长拿督斯里刘贤仕、主席刘汉平、副主席刘守忠、副主席刘仁华、妇女组主任刘惠妃、青年团团长刘丽美等人。