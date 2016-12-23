首页 新闻 中砂新闻 預算案撥款若出爾反爾 周俊毅：談何誠信

預算案撥款若出爾反爾 周俊毅：談何誠信

发布于 December 23, 2016


（诗巫22日讯）柏拉旺区州议员黄培根政治助理周俊毅表示，如果国阵政府可以针对本身所拟定的预算案里的拨款出尔反尔，那么这样的政府又有何诚信可言？
他指出，既然国会已经通过2016年財政预算案，那就表示政府已经准备好这笔款项，因此不应该有任何的理由，特別是以拨款不足作为借口而拖延或削减原本拨给华小的款额。
他也表示，各项校舍维修和提升设备的计划没有了这些钱根本是无法实行，这将严重影响华小的运作。
周俊毅亦指出，特别对砂拉越来说，许多华小是位于乡区地带，数目可说是居全国之冠，有些则也有近百年的历史，各方面的硬体设备都极需要靠这些拨款来维修或提升，如今这些拨款不到位，叫这些州内华小情以何堪？
他表明，砂拉越行动党提醒砂首长阿德南务必严正看待这问题，其有责任以实际行动向联邦讨个交待，而不是像过去一般最终也只是以“愚蠢”之类的话语斥责联邦国阵之后就不了了之。“特别是砂拉越每年为联邦政府贡献庞大的石油收入，所以砂拉越人民绝对不容许联邦国阵政府剥削州内的华小拨款。”
他亦表示，目前州内华小也有许多的土著学生，越来越多土著同胞都把孩子送入华小就读，这可见他们也已经看到将来华文教育发展的重要性。
“因此，砂拉越行动党也要阿德南效仿行动党槟州政府，制度化教育常年拨款给华小、华文独中、各源流学校，以及包括教会学校。既然砂州政府之前已拨款给州内独中，行动党也希望州政府同样能看重砂州的华小，比如拨款，或以地养校来资助砂拉越的华小。”

  • 產量過剩稻農掙扎求存 私立大學允大米付學費

    （泰国曼谷22日综合电）随着泰国大米供应过剩问题加剧，泰国一家私立大学决定让学生以大米来支付部分或全部的学费。 …
    December 23, 2016
    0 second read
  • 菲律宾总统杜特蒂。 （新华社）

    杜特蒂稱曾親手殺匪徒 菲人權組織欲調查

    （菲律宾马尼拉22日综合电）菲律宾独立的人权委员会22日表明，将对菲律宾总统杜特蒂在担任达沃市长时，亲手杀匪徒的指称展开调查。 …
    December 23, 2016
    0 second read

  • 在泰建軍事設備生產設施 中泰探討防衛合作

    （泰国曼谷22日综合电）泰国国防部发言人孔奇21日披露，泰国与中国目前正在讨论有关在泰国建造军事设备生产设施的可能性。泰国与中国的这项最新国防合作显示，中国与身为美国老牌盟友的泰国…
    December 23, 2016
    0 second read
载入更多相关文章
  • 诗巫乡村议会主席森布莱（中）在主持2016年最后一次常月会议，左2及左4为署理主席刘会耀与秘书朱史丹尼。

    明年1月起嚴厲執法 鄉議會促繳門牌稅

    （本报诗巫22日讯）诗巫乡村议会主席森布莱呼吁民众尽快付还门牌税，议会将从明年正月起严厉执行相关条例，以向拖欠门牌税的民众索回拖欠的款项。 …
    December 23, 2016
    0 second read

  • 黃培根挑戰沈桂賢 來詩巫一起巡視診所

    （诗巫22日讯）行动党砂州副主席兼柏拉旺区州议员黄培根挑战人联党主席兼砂地方政府部长沈桂贤来诗巫，与他们一起巡视乌也路综合政府诊疗所及南兰综合诊疗所，来解决这个悬而未决的人民问题。…
    December 23, 2016
    0 second read

  • 江賢欽：各條件限制 華語教師缺進修機會

    （诗巫22日讯）诗巫省华团会长江贤钦认为，本地的华语教师由于各种条件限制，缺乏进修、提升的机会。 …
    December 23, 2016
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭