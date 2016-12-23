預算案撥款若出爾反爾 周俊毅：談何誠信

（诗巫22日讯）柏拉旺区州议员黄培根政治助理周俊毅表示，如果国阵政府可以针对本身所拟定的预算案里的拨款出尔反尔，那么这样的政府又有何诚信可言？

他指出，既然国会已经通过2016年財政预算案，那就表示政府已经准备好这笔款项，因此不应该有任何的理由，特別是以拨款不足作为借口而拖延或削减原本拨给华小的款额。

他也表示，各项校舍维修和提升设备的计划没有了这些钱根本是无法实行，这将严重影响华小的运作。

周俊毅亦指出，特别对砂拉越来说，许多华小是位于乡区地带，数目可说是居全国之冠，有些则也有近百年的历史，各方面的硬体设备都极需要靠这些拨款来维修或提升，如今这些拨款不到位，叫这些州内华小情以何堪？

他表明，砂拉越行动党提醒砂首长阿德南务必严正看待这问题，其有责任以实际行动向联邦讨个交待，而不是像过去一般最终也只是以“愚蠢”之类的话语斥责联邦国阵之后就不了了之。“特别是砂拉越每年为联邦政府贡献庞大的石油收入，所以砂拉越人民绝对不容许联邦国阵政府剥削州内的华小拨款。”

他亦表示，目前州内华小也有许多的土著学生，越来越多土著同胞都把孩子送入华小就读，这可见他们也已经看到将来华文教育发展的重要性。

“因此，砂拉越行动党也要阿德南效仿行动党槟州政府，制度化教育常年拨款给华小、华文独中、各源流学校，以及包括教会学校。既然砂州政府之前已拨款给州内独中，行动党也希望州政府同样能看重砂州的华小，比如拨款，或以地养校来资助砂拉越的华小。”