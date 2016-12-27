陸委會建議政府 強制巴士羅厘裝限速器

（吉隆坡26日讯）陆路公共交通委员会主席丹斯里赛哈密建议政府，尽快落实强制安装限速器，以免意外屡屡发生。

他说，这并不是我国首次发生长途巴士发生意外事故，因此政府有必要强制要求巴士与罗厘业者加装限速器。

“加装限速器是好的，像我在美国租车，出租车的业者都会在出租车内加装限速器，而那辆车的时速就是55公里，即使驾驶人持续踩油门，车还是保持一定的速度。”

不过，他表示，基于此项建议仍需要相关单位，如陆路交通局、警方的讨论与配合，故暂时无法立即执行。

“我希望政府尽快点头，那相关单位就能够尽速进行讨论，落实这项建议。”

赛哈密也是伊斯兰教大会组织缅甸罗兴亚移民的，他今早是在士拉央难民孩童彩虹学校派送物资予大马罗兴亚难民后，接受媒体询问时，如是指出。

此外，赛哈密指出，该委员会已冻结于上周六（24日）凌晨在南北大道发生的长途巴士交通意外公司的营运执照。

“我们没有执法权，只能冻结有关公司的营运执照，让它们无法运作，直至有关的调查结束。”

他重申，陆路公共交通委员会的职责是发出执照予合格的营运公司，而执法权则属于陆路交通委员会（JPJ）和警方。

“而且，这起意外事故的肇因是由道路安全研究院（MIROS）进行调查。”

针对有消息指上周六长巴意外事故的肇事司机是因疲劳驾驶，才导致悲剧的发生，赛哈密则表示，由于国内的长巴业者所给予司机的基本薪资较低，因此司机往往会为了获得更高的薪酬，选择短时间休息，以驾驶更多的路程。

他说，我国的长巴业者所支付予司机的基本薪资非常低，因此倘若司机欲获得高的薪酬，只能从佣金取得。

“这就是说，如果司机要获得高薪水，就必须驾驶更多的路程，但这往往会导致司机疲劳驾驶。”

他表示，陆路公共交通委员会已多次要求长巴业者提高司机的基本薪资，然而基于这些长巴业者乃私人运作，因此政府无权管辖。

赛哈密也提及，由于从事司机行业的人非常少，也是导致现有司机疲劳驾驶的原因之一。“在马来西亚，许多学生在毕业后，都不会想当司机，他们认为从事公共交通职业非常丢脸，这是很要不得的想法。”

“我认为我们要打破这些传统文化，而这些人的思想也必须有所改变。”