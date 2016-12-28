陳長鋒：火箭保留2區 與藍眼互換選區不確實

（本报美里27日讯）公正党将与行动党对换美里与实旦宾国会议席事件，陈长锋指不确实，行动党绝对以最高胜算保留以上两个国席席位！

行动党埔奕区州议员陈长锋今早受访表示，砂公正党主席巴鲁比安日前的确发表上述谈话，这是巴鲁比安初步的建议，未经证实。

砂公正党主席巴鲁比安指将与砂行动党提出对换美里与实旦宾国会议席，是因为他认为美里行动党将在下一届的国选推出一位候选人，因此他建议两党对换实旦宾国会议席。

陈长锋告诉记者，美里行动党有一位最好人选，他搞神秘不说出该位候选人选名字，仅说大家都知道是谁，不必说得太清楚。

他继称，行动党肯定以最高胜算的人来保留美里与实旦宾国会议席，决不让步。

美里是北砂的重地，行动党重视下一届国选，绝对不会作出错的选择，行动党此次严格考量胜算候选人的资格。

陈长锋透露，美里区惟一的国会议席，不是说要对换就换，而是要希盟选出最有胜算的候选人。

他指公正党在内陆和某些选区，以及某些角度拥有基础，只要是公正党有胜算，行动党绝对不干涉，让有机会胜出的在野党出战。

陈长锋强调，以上对换国席是砂公正党的初步建议，两党已定于2017年1月期间进行会谈。

他说，美里与实旦宾是不会出现三角战的可能性，在野党会进行妥协，和气解决问题，最后出战的决定，乃由希盟选举研究领导来定夺。

他举例说，在上一届的砂拉越州选，是来自西马的希盟选举研究领导调查，认为史纳汀由行动党出战，这是因为经过双方的协议才作出这项决定，因此，美里在上届的州选3个席位都由行动党出战。

陳長鋒：希盟慎重考慮

派最有勝算人選

（美里27日讯）行动党埔奕州议员陈长锋医生认为来届国选至关重要，因此希望联盟方面在每一个选区都应该慎重考虑派遣最具威望和胜算的人选，不让国阵轻易取胜。

“尤其是如果不是本地候选人更会对选情不利。”他强调。

同时是行动党卑尔骚支部秘书的陈长锋指出，希盟在美里方面合作无间，大家都有共识和清楚了解改革国家的目标。

“这个伟大的挽救国家目标，大过个人和个别政党的利益，我们要入主布城，一定要选贤内能者，这样才有机会改朝换代，再一次给大马人民一个新希望。”行动党美里各支部和社青团都有默契，也有了适当人选代表行动党出战美里国会议席。

陈长锋说，目前最重要的是美里选民的决定，虽然行动党的适当人选对美里选民来说并不陌生，不过最终上阵人选乃是党领导者的明智决定。陈长锋更对行动党人选代表充满信心。

目前，美里行动党会继续认真的服务选民和政治工作。“我们不会因为507州选的挫折而轻易放弃，希望美里选民和行动党同在，让改朝换代的梦想继续存在。”



