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陳長鋒促砂議員站穩立場 堅持反對通過伊刑法

发布于 December 22, 2016


（美里21日讯）行动党埔奕区州议员陈长锋表示，伊刑法一直以来是政治阴谋，透過宗教及种族来分散民心、反对党，以求达到其政治目的。

他是针对负责伊斯兰事务的首相署部长拿督斯里贾米尔指示所有14个国阵成员党国会议员务必支持与通过由巫统国阵接手的属伊刑法令的言论，做出有关表示。

陈长锋表示，行动党是尊重国家最高法律的世俗架构，维护民主价值及基本人权，让全民享有公正平等的权利。然而，巫统知道只要伊斯兰党提呈伊刑法法案，民联就顺理成章地分裂，因为巫统了解行动党的立场始终不会改变，即行动党会一直坚持马来西亚是一个世俗国。

由于其他国阵成员党，包括砂沙政党已声明将会反对伊斯兰党提呈的伊刑法，所以巫统在不得已的情况下，只好接过伊刑法法案，要求14个国阵成员党，包括砂州4个成员党国会议员不可反对伊刑法法案。

陈长锋吁请所有砂拉越31名国会议员站稳立场，不分政党坚决反对伊斯兰法的推行。他也希望人民致函或发简讯给人民代议士，发表人民反对伊斯兰法的推行，不要继续摧毁了联邦宪法赋予马来西亚世俗国的地位。
陈长锋也呼吁砂州国阵及亲国阵党领袖，一起表明砂州的稳定立场，举手反对伊刑法案在国会通过。他也希望华基团体可以公开发表，反对伊刑法法案的立场。

陈长锋表示，若砂州31位国会议员坚决反对，那伊刑法案就不会通过，有关法案就不可能被通过，也无法落实以宗教来法治砂州人民。

若成员党被强迫支持，阿德南就应叫砂州4个成员党即刻退出国阵，以维护砂拉越的自主权，维护砂州人民基本民主，信仰自由。

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