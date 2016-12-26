阿德南：開放門戶分享喜悅 互重互敬精神應保持

（本报古晋24日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿德南表示，圣诞佳节是一个欢乐与庆祝的好时节，基督以外的其他宗教的人们也分享这佳节的喜悦，不但亲朋好友间互相祝贺，而且举办开放门户活动的传统，欢迎各界人士拜访。他强调开放门户是一项独特的传统方式，去分享各自不同的文化。“我们必须继续秉持这项传统，以便促进团结及和谐，因为这是对砂拉越发展非常重要的元素。”

阿德南是发表圣诞佳节贺词时，如是表示。

他形容说，砂拉越是个融合多元种族、多元宗教信仰的地方，人们彼此融洽相处在一块，多年前在国内另一边出现种族紧张关系，对于砂拉越来说只是一个隔山发生的事而已。甚至是近年来，社会出现种族与宗教的紧张课题，砂拉越仍能冷静看待，而且不卷入舆论风波中。砂拉越人就像兄弟姐妹一样，彼此互相尊重彼此的文化及信仰。在砂拉越的一些地区，甚至有基督徒与穆斯林共同居住在同一屋檐下的情景。

他说，人们能够彼此尊重，是因为大家都相信彼此有彼此的信仰，而这也让砂拉越过去100多年来一直彼此尊重的精神，而且更应该在未来持续获得秉持下去。

他指出，多年来，砂拉越秉持的宗教自由未曾出现过问题，人们向来自由崇拜，而基督徒可自由使用“阿拉”字眼，而且砂拉越也不会出现“回教形式法”。

此外，他表示，砂拉越不能一直维持在农产业为基础的经济，目前已是时候开创更多下游工业，以便为生产的原产品进行加工，包括天然气、木材、硅砂等产品，可以通过加工增值，货品价值比起单单出口原产品来的值钱。

他指出，在砂拉越推行砂再生能源走廊发展计划下，已走在迈向工业化良好轨道上，砂州在该计划下也吸引了21项投资，总额高达335亿令吉，并将开创1万7千个就业机会。

另外，他表示砂泛婆大道也是重点发展的工程之一，目前有关工程进展顺利，证明政府过去许下的承诺并不是空谈，目前已经逐步兑现。