關稅局：藍海策略行動有效 明年GST可收額外30億

（新山28日讯）大马皇家关税局预计明年可通过“关税蓝海策略行动”，收取额外30亿令吉商品及服务税（GST）。

关税局副总监（执法及监督）拿督苏博马廉指出，这是根据关税蓝海策略行动在执行4个月内成功追回10亿令吉，而定下的目标。

他说，有的商家不了解商品及服务税，有的商家呈报较低税额，同时也有商家收取税额后没有上缴关税局。

“我们之前所采取的方式倾向执法，但效果欠佳。因此，这次我们改变策略，采纳客户友好方式及着重在教育，指导那些还混淆及不了解商品及服务消费税的商家。”

他今日在柔州关税局大厦为关税蓝海策略行动主持推介仪式后，向记者这么说。

苏博马廉指出，关税局官员将通关税蓝海策略行动，拜访国内其中20万间已注册商品及服务税的公司，包括餐厅、零售业、建筑承包商、五金店及娱乐中心。

他吁请面对问题的商家联络关税局，该局将给予援助。

“之后，若还有商家违反条规，包括没有上缴税额及没有提呈结单，将受到严厉对付。”

他说，自2015年4月，已开档调查4000个案件及400间公司被控上庭，所犯下的罪行包括没有提呈结单、提呈结单但没上缴税额，没有注册及欺骗商品及服务税。

苏博马廉有信心明年能达到400万令吉商品及服务税目标。