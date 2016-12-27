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“長巴墜坡意外” 柔副總警長：聯合多部門 警多角度查肇禍原因

发布于 December 27, 2016


（新山26日讯）“长途巴士冲下坡致14死16伤”，柔州副总警长拿督查卡利亚说，警方将联合多个部门，从多角度展开调查，以确定意外肇因。
查卡利亚今早代柔州总警长拿督斯里旺阿末出席柔州警察总部12月常月集会后，回复媒体询问时说，目前肇祸原因仍在调查中，该调查将涉及多个部门，包括警方、验车中心和陆路交通局等。
“各部门将从多重角度展开调查，以确定意外起因是由于人为因素，如巴士司机的工作安排是否紧凑、是否休息足够、巴士上是否有另一位司机轮替、司机当时是否超速等，又或是技术原因，如巴士轮胎和刹车情况、路面情况等所致。”
他强调，目前一切尚在调查中，不确定何时有调查结果，惟当局会加快调查工作。
他也说，14名死者中，包括4名新加坡死者在内的13具遗体已被家属领走，另一名来自印度的死者的领尸手续则还在处理中。
除了4名伤者还在麻坡中央医院接受治疗，其余伤者则已转至其他医院以方便家人照料。
他也吁请所有公路使用者应时刻注意公路安全，避免意外发生。另外，查卡利亚呼吁，民众应善用设于加油站的“安全点”，及时防范罪案发生。
“街头罪案的受害者，只要到附近有参与该计划的加油站，就能通过油站员工报警，再由警方派员为受害者到现场报案。无奈，该‘安全点计划’自推行以来，反应冷淡，许多不知情的民众仍选择到警局报案，较费时费力。”
除“安全点计划”外，“和平女警”计划自推行来也较少引起民众注意，特别是女性。查卡利亚说，警方接下来将积极加强民众在这方面的了解，并推出更多有助于警民合作的计划。
较早前，查卡利亚致词时说，他希望警方各部门能各司其职，继续有效率和有针对性地加强行动，防止犯罪率上升。
他说，如防范罪案与社区安全组就需继续增加巡逻次数，更重要的是，要走入社区与当地居民互动，而非仅是巡逻而已；毒品罪案调查组则需扩大行动范围，隔离供、需两方，并更侧重于毒品买卖的预防工作上。
他还说，警员要保持健康体魄，才能很好地执行任务。他已下令所有警区主任，务必按照时间表，安排所有警员一同跳体操。

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