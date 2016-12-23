錢進一提醒教部守諾 今年內發5千萬華小撥款

（诗巫22日讯）人联党武吉阿瑟支部青年团团长钱进一提醒教育部必须遵守首相兼财长拿督斯里纳吉提呈财政预算案的承诺，在今年内发放5千万令吉拨款给华小。

针对教育部长拿督斯里马哈基尔日前声称无法保证华小在今年可获得5千万令吉拨款，并促请华小在年杪前“有多少拿多少”一事，他指出，人联党武吉阿瑟支部青年团无法认同，并表示内阁应认真看待这一事件，不应该发生。

他对于这些华小、淡小及教会学校原本应该在今年年初或年中获得相关拨款，而至今却未获得拨款总额而感到惊讶和不解。

他也指出“第二财长拿督佐哈里表示财政部已根据预算案发放拨款给各个部门，并已发放拨款给教育部” ，所以针对教育部长拿督斯里马哈基尔促请华小在年杪前“有多少拿多少”一事是无法令人认同。

钱进一表示，每年教育部拨款给华小都非常有限，近年更因为石油价格暴跌导致国家收入减少，拨款已从2012年及2013年的1亿令吉，缩减至2014年开始的5千万令吉，明年同样维持拨款5千万令吉。

他也表示，这些拨款主要是提供给学校用在维修，提升校内硬体、建筑物等设施，在等不到拨款的情况下，已严重影响学校的规划，尤其是那些急需维修和提升的设施。

他亦表示，今年拨款无法如期到位，明年拨款也令人感到忧虑。他认为当局必须要设法彻底解决此事，而不是一而再，再而三的辩解，它不仅影响国家教育的发展，更打击人民对于政府的信心。

他强调砂拉越必须要索回教育自主权，由砂拉越政府自行作主。“我们要的不是联邦的施舍，而是更有尊严，公平的制度化拨款。”