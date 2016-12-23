首页 新闻 中砂新闻 錢進一提醒教部守諾 今年內發5千萬華小撥款

錢進一提醒教部守諾 今年內發5千萬華小撥款

发布于 December 23, 2016


（诗巫22日讯）人联党武吉阿瑟支部青年团团长钱进一提醒教育部必须遵守首相兼财长拿督斯里纳吉提呈财政预算案的承诺，在今年内发放5千万令吉拨款给华小。
针对教育部长拿督斯里马哈基尔日前声称无法保证华小在今年可获得5千万令吉拨款，并促请华小在年杪前“有多少拿多少”一事，他指出，人联党武吉阿瑟支部青年团无法认同，并表示内阁应认真看待这一事件，不应该发生。
他对于这些华小、淡小及教会学校原本应该在今年年初或年中获得相关拨款，而至今却未获得拨款总额而感到惊讶和不解。
他也指出“第二财长拿督佐哈里表示财政部已根据预算案发放拨款给各个部门，并已发放拨款给教育部” ，所以针对教育部长拿督斯里马哈基尔促请华小在年杪前“有多少拿多少”一事是无法令人认同。
钱进一表示，每年教育部拨款给华小都非常有限，近年更因为石油价格暴跌导致国家收入减少，拨款已从2012年及2013年的1亿令吉，缩减至2014年开始的5千万令吉，明年同样维持拨款5千万令吉。
他也表示，这些拨款主要是提供给学校用在维修，提升校内硬体、建筑物等设施，在等不到拨款的情况下，已严重影响学校的规划，尤其是那些急需维修和提升的设施。
他亦表示，今年拨款无法如期到位，明年拨款也令人感到忧虑。他认为当局必须要设法彻底解决此事，而不是一而再，再而三的辩解，它不仅影响国家教育的发展，更打击人民对于政府的信心。
他强调砂拉越必须要索回教育自主权，由砂拉越政府自行作主。“我们要的不是联邦的施舍，而是更有尊严，公平的制度化拨款。”

  • 產量過剩稻農掙扎求存 私立大學允大米付學費

    （泰国曼谷22日综合电）随着泰国大米供应过剩问题加剧，泰国一家私立大学决定让学生以大米来支付部分或全部的学费。 …
    December 23, 2016
    0 second read
  • 菲律宾总统杜特蒂。 （新华社）

    杜特蒂稱曾親手殺匪徒 菲人權組織欲調查

    （菲律宾马尼拉22日综合电）菲律宾独立的人权委员会22日表明，将对菲律宾总统杜特蒂在担任达沃市长时，亲手杀匪徒的指称展开调查。 …
    December 23, 2016
    0 second read

  • 在泰建軍事設備生產設施 中泰探討防衛合作

    （泰国曼谷22日综合电）泰国国防部发言人孔奇21日披露，泰国与中国目前正在讨论有关在泰国建造军事设备生产设施的可能性。泰国与中国的这项最新国防合作显示，中国与身为美国老牌盟友的泰国…
    December 23, 2016
    0 second read
载入更多相关文章
  • 诗巫乡村议会主席森布莱（中）在主持2016年最后一次常月会议，左2及左4为署理主席刘会耀与秘书朱史丹尼。

    明年1月起嚴厲執法 鄉議會促繳門牌稅

    （本报诗巫22日讯）诗巫乡村议会主席森布莱呼吁民众尽快付还门牌税，议会将从明年正月起严厉执行相关条例，以向拖欠门牌税的民众索回拖欠的款项。 …
    December 23, 2016
    0 second read

  • 黃培根挑戰沈桂賢 來詩巫一起巡視診所

    （诗巫22日讯）行动党砂州副主席兼柏拉旺区州议员黄培根挑战人联党主席兼砂地方政府部长沈桂贤来诗巫，与他们一起巡视乌也路综合政府诊疗所及南兰综合诊疗所，来解决这个悬而未决的人民问题。…
    December 23, 2016
    0 second read

  • 預算案撥款若出爾反爾 周俊毅：談何誠信

    （诗巫22日讯）柏拉旺区州议员黄培根政治助理周俊毅表示，如果国阵政府可以针对本身所拟定的预算案里的拨款出尔反尔，那么这样的政府又有何诚信可言？ …
    December 23, 2016
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭