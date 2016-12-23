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針對聯邦習俗地判決 張健仁歸咎砂政府

发布于 December 23, 2016
行动党砂州主席张健仁(左2)联同一些党领袖展示最新一期的火箭报。左1为其政治秘书山扎，而右起包括为朋岭区州议员杨薇讳及副主席里昂吉玛。
行动党砂州主席张健仁(左2)联同一些党领袖展示最新一期的火箭报。左1为其政治秘书山扎，而右起包括为朋岭区州议员杨薇讳及副主席里昂吉玛。


（本报古晋22日讯）针对联邦法院在伊班习俗的公用土地（Pemakai Menoa）和公用森林(Pulau Galau)上的判决，行动党认为错不在联邦法院，而是砂州政府。
该党砂州主席张健仁昨日就此项课题在新闻发布会上认为说，毕竟法庭的责任只是在诠释法律，而法律的条文是政府透过州议会通过。
同时，他也不忘将矛头指向担任了超过20多年内阁部长的占玛欣，并坦言对于这样的判决，詹玛欣将难辞其咎，也是造成达雅族群今日的困境祸首。
也是古晋区国州议员的张健仁进一步解释说，联邦法院的这项裁决，是因为双方律师呈不同法律观 点，若砂州政府承认这两项土著习俗，只要向法庭法官表明承认这个习俗在法律上权利的观点，法庭也不需要做出裁决。
不过，他遗憾的是砂州政府律师却在法庭提出砂州政府的观点，也就是这两项习俗没有法律上的约束，进而导致联邦法院作出这种裁决。
同时，他也认为说倘若要解决这样的问题，其实州政府可以在州议会内提呈土地法典的修正法案让这两项习俗明确的获得法律承认即可，但砂州政府并没有那样做。
“我们建国至今53年，长期由国阵当家做政府，若要给土著的公用土地和公用森林法律上的权利，不可能不能在州议会中透过一些条文给予它明确的阐明。”
透过此事件，他表示这也再次证明所谓的本土政党根本是在侵蚀砂州人民，更没有捍卫砂州人民的权益。
对此，他呼吁砂州国阵政府停止在口头上捍卫土著习俗地权力，反之应该采取实际行动进行修改土地法典，给予公用土地（Pemakai Menoa）和公用森林(Pulau Galau)法律上的承认。

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