“軍機墜毀1死3傷” 完成肇因調查前 4軍機即起停飛

希山慕丁（中）撂狠话，促提供军事设备的公司负起维修与检查责任，否则勿怪罪他将这些公司列入黑名单。左为国防部副部长拿督佐哈里；右为国防部秘书长拿督斯里阿都拉欣。

（吉隆坡22日讯）大马空军4架“比奇B-200T超级空中国王”（Beechcraft B-200T）军机即日起停飞！

国防部长拿督斯里希山慕丁宣布，在完成调查昨日北海空军基地发生比奇B-200T超级空中国王军机坠毁的意外事故的肇事原因前，大马皇家空军（TUDM）部队所拥有的4架同款军机即日起停飞。

他指出，昨天发生的意外事故并不能被视为个别事件，因在昨日之前，已发生过类似事件。

因此，他表示，他已指示新任空军部队总司令就此事展开调查，以确保肇事主因水落石出。

希山慕丁今早是在为大马国防与安全学院（MiDAS）开幕后，接受媒体咨询有关昨日在北海空军基地发生比奇B-200T超级空中国王军机坠毁造成1死3伤的意外事故一事时，做出这项回应。

他说，发生意外事故的比奇B-200T超级空中国王军机是由美国制造，而大马空军早在1994年起就已使用该型军机。

“目前，大马空军拥有4架比奇B-200T超级空中国王军机，这类型的军机主要是用来进行搜救工作与海上巡逻。”

针对这起事故的受难者，希山慕丁则表示，他已向不幸罹难的机师卡岩布家属致哀，而他也会在今日下午1时，前往吉隆坡东姑米占军警医院（HAT Mizan），以探望其中1名伤员，即现年26岁的韩迪哈纳菲。

“我也将在明日前往槟城，以会见罹难机师家属，并且我也会去探视其他的伤员和他们的家属。”

他透露，所有的伤员已在意外发生后第一时间送往槟城诗布朗再也医院，而其中2名伤员，即现年26岁的伟利（译音）与莫哈末索菲已转往至槟城医院，至于另一名伤员则已送往至吉隆坡东姑米占军警医院。

早有預兆？ 死者父曾發惡夢

（槟城22日讯）周三在军机坠毁意外中不幸身亡的坎亚姆少校，原本计划今日请假与同在12月份生日的父亲及妹妹一起庆祝生日，至今却事与愿违，成了永远的遗憾。

死者坎亚姆父亲智兰（72岁）今日在双溪里蒙丧府受询时表示，12月21日是儿子坎亚姆的生日，自己的生日在12月9日，女儿生日在12月5日，所以家人计划好儿子请假当天一起庆祝生日，可是天意弄人。

他指出，在事发前一晚他发了一场噩梦，并认为是不祥的预兆，所以在隔日早上马上致电儿子送上生日祝福之余，也叮咛他可在当天多请假一天，去兴都庙祈福，惟孩子说工作忙碌，并答应隔天22日一定请假。

他表示，在出事当天，他刚买了饭要回家与家人共餐，而在途中他打电话问媳妇在哪，当时对方却大哭，并一直重复“他走了，他走了”，情绪完全失控。

他说，他当时虽然不知道什么情况，但他马上赶回家，到家时就看见家人都在痛哭，当时只知道军机坠毁，还不清楚孩子的安危，所以不停地致电询问空军军官，对方要他们忍耐等候。

他续说，直到晚上8时左右，全家人被带到北海空军基地，聆听高级军官的汇报，在汇报会的尾端才获知儿子坎亚姆在坠机意外中身亡。

7岁起钟爱飞机

父亲智兰表示，儿子自7岁开始就对飞机情有独钟，小时候也常常折纸飞机来玩，所以在就读完大学预备班后就到飞机学院升学。

他说，儿子在加入空军之前，曾到马航及新航面试当飞机师，但因为身高不符没被录取。

“后来孩子成功考入空军，在1992年正式为大马皇家空军服务，曾在亚罗士打及梳邦空军基地服务，之后再调职回槟城。”

来自槟城的死者坎亚姆少校有父亲智兰（72岁）及母亲英德拉德薇（72岁），留下妻子乌莎（42岁）及4名子女，分别为英德兰（12岁）、峇斯妮（11岁）、沙汶德兰（7岁）及麦达斯妮（2岁）。

死者坎亚姆遗体将在今日下午送往峇都兰樟墓场土葬。

该架隶属大马皇家空军的Beechcraft B200T军机周三傍晚5时18分于靠近北海空军基地坠毁，一名45岁机师坎亚姆进行飞行训练时不幸意外坠毁丧命，另外3名伤者已送往医院治疗 。

維修工作未盡責

供應商列黑名單

部队人员安全最重要！希山慕丁下最后通牒：“倘若未对军事设备与器材维修工作尽责，勿怪我将这些提供军事设备与器材的公司列入黑名单。”

希山慕丁表示，他完全支持新任武装部队总司令丹斯里拉惹莫哈末阿凡迪所提出的“确保部队人员的安全是首要议程”的言论。

“我也将此事告诉空军司令，要求其叮嘱部下在执行任务时，务必照顾好自身的安全。”

他也表示，为了避免再次酿成悲剧，他已要求武装部队总司令稽查所有军事设备与器材，尤其是这些军事设备与器材的维修与检查记录。

希山慕丁也向提供军事设备与器材的私人公司撂下狠话，指如果提供军事设备与器材的公司未就设备与器材的维修与检查工作负起责任，别怪罪于他将这些公司列入黑名单。

他也透露，他将与隶属国防部的各个单位召开内部会议，以确保定期进行零件维修、为军人提供安全培训和商讨升级与购置其他军事设备与器材事项等。“军人安全课题是我们的首要关注事项。”

希山：巡邏機停飛

不影響海空監督行動

国防部保证尽管暂停使用3架Beechcraft B-200T型号直升机，但不影响大马皇家空军在海域的空中监督行动。

国防部长拿督斯里希山慕丁指出，除了使用该型号直升机，我国也与数个国家如美国、中国、菲律宾、印尼等密切合作，在空中监督国家海域。

“在监督海域事件上，我们必须跳脱框框。Beechcraft B-200T型号直升机是无法媲美美国、印尼及中国所拥有的P-8反潜巡逻机及P-3猎户座海上巡逻机，但通过与这些大国联系，至少我们能够得到有关南中国及苏禄海域安全课题的信息。

“若我们能够与大国密切合作，以及通过马来西亚、印尼及菲律宾三边合作，不代表会收不到4架Beechcraft 直升机可侦查到的信息。

希山慕丁今早是在为大马国防与安全学院（MiDAS）开幕后，在记者会上这么说。

希山慕丁指出，基于我国与涉及国家有密切合作政策及互相尊重，彼此愿意共享情报。