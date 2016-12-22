車流量最繁忙 砂有4車禍黑區

車流量最繁忙 砂有4車禍黑區

砂土地与空运及安全助理部长拿督李景胜（右2）为古晋马当路推展圣诞节道路安全运动。右1为古晋北市市长拿督阿邦华合。

（本报古晋21日讯）根据研究显示，砂拉越共有四条道路是车流量最繁忙及最常发生交通意外黑区，分别美里/机场路、民都鲁/基都隆路、古晋马当路、和巴贡路。

砂土地与空运及安全助理部长拿督李景胜于今日在古晋马当路推展圣诞节道路安全运动后召开新闻发布会上发言时，这么表示。

他说，政府高度重视砂州道路意外事宜，尤其是道路意外的数据可谓逐年增加，因此，政府在推广道路安全运动方面乃不遗余力。

他补充，每逢佳节期间，也就是道路流量的高峰期，许多游子纷纷赶路回乡欢庆佳节，这也是最容易出现道路意外的发生。

“道路意外发生，不仅是家庭的损失，也是砂拉越和国家的损失，所以，道路使用者在路上必须遵守道路规则，安全抵达目的地最重要。”

他指出，大马道路安全研究院的研究显示，砂拉越共有四条道路是车流量最繁忙及最常发生交通意外黑区，包括美里/机场路、民都鲁/基都隆路、古晋马当路、和巴贡路。

鉴于此，在佳节期间，砂道路安全局都会在这段期间举办佳节回乡道路安全运动，以期提升驾驶者的道路安全意识。

李景勝籲司機注意安全

70%交通意外是人為

（本报古晋21日讯）根据研究显示，砂州70%的交通意外是人为所致。同时，今年截至11月，全砂交通意外发生较去年同时期增加924宗，即上升5.7%。

砂土地与空运及安全助理部长拿督李景胜于今日在古晋马当路推展圣诞节道路安全运动后召开新闻发布会上发言时，如是表示。

他说，统计显示，今年截至11月，砂州交通意外事故达1万8315宗，较去年同期的1万7391宗增加924宗。

至于死亡意外，今年的353宗较去年359宗虽然减少6宗，但死亡人数却较去年增加1人，即397名。

资料也显示，砂州今年的重伤意外较去年的172宗减少8.1%；轻微意外亦从去年274宗减少至今年261宗。

至于受损意外方面，去年共有1万6千585宗，而今年则是1万7千543宗，相等于增加957宗，即上升5.7%。

他指出，70%道路意外是人为所致，因此，他促请道路使用者，包括电单车骑士把道路安全放第一，甚至将之视为一种文化。政府也透过在校园推广道路安全运动，以增加学生的安全意识。

他称，很多驾驶者都没有正视系上安全带的重要性，甚至认为只有在遇到警察或交警时候才来系上安全带，其实，系上安全带可以为驾驶者和乘客带来更大的道路安全保障。

他也说，大马道路安全研究院的研究也显示，长途的道路意外发生亦是逐年上升趋势，所以，驾驶长途者必须确保精神充足，尤其是精神过于疲累也容易促成道路意外发生。