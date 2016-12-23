躲進溝渠辦事處 2賊「逃難」1小時後落網

其中1名窃贼跳进雅京商业中心的沟渠为躲避眼目，最终行踪还是被民众发现，事主更当场教训。

（本报美里22日讯）2名梁上君子出外被发现行踪，与事主“玩起”长达约1小时的追逐及“躲猫猫”，最后先后被当场拘捕，交由警方法办。

该事件是于今午12时左右，假雅京商业中心一带发生。

据悉，两名各为华裔及巫裔的男窃贼于上周末早上9时，在卑尔骚商业中心偷窃电单车。事主在事后调动了电眼，清楚摄下了窃贼的面容。

今早，事主与亲友在卑尔骚商业中心突然发现了两名窃贼的行踪。在确定窃贼面容后，事主与亲友立马合力追捕2窃贼。2贼自知行踪被发现后，乘电单车逃逸。

事主与亲友从卑尔骚商业中心追逐2窃贼至富丽华商业中心，再次让2窃贼成功逃脱。2贼担心被捕，在逃至雅京商业中心一带后，竟开始玩起“躲猫猫”游戏。

其中一名窃贼跳进雅京商业中心的沟渠以躲避眼目，但是其行踪仍被民众发现，遭事主及亲友们逮住及围殴。其同党逃至该中心某办事处2楼躲难，期间还将办事处的职员们反锁在内，以为就能以此逃过一劫。

办事处员工向外告发后，闻讯的亲友一窝蜂地冲到该办事处，将该窃贼逮住。2名窃贼在雅京商业中心先后被捕后，交由警方法办。