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趁促銷期精明消費 以更低價購必需品

发布于 December 27, 2016
高达70%的折扣，让人心动不已。
高达70%的折扣，让人心动不已。


（本报古晋26日讯）当人人口中都喊着钱不够用之际，如何做个精明消费者就显得格外重要。此时此刻，面对着各大商场进行促销之际，你是否开始行动了呢？
走在各大商场或超市，不难发现许多商品此时正进行各种不同程度的大减价，从最低的10%到70%，无不让人心动。而面对经济不景气之际，此时我们是否也将心动转换成行动，把握住此等良机。
随着漫长的学校假期即将结束，加上华人农历新年也将至，此时人们若懂得把握此等良机，趁着年终促销来临之际以更廉价的價格购买孩子上课所需用到的必需品，如校服、校裤、书包或文具等，相信这当中或多或少能为人们“荷包”省下不少开销。
此外，华人农历新年的基本传统无疑是要为家人添新衣，而此时同样是购买新衣的好时机。毕竟平时一件要价七、八十令吉的衣服若在此时有给予半价甚至更高折扣，同样能省下好大一笔钱。
据悉，此时各大商场及超市都会为了配合圣诞佳节或全新一年来临，而推出一连串的大促销，所以当人人口中都喊着钱不够用之际，此时若能以更低廉价格购买到一些避无可避、必需要购买的商品，这也不失为一名精明的消费者。
不过请切忌，想要不等于需要，该如何当个精明的消费者，还是见仁见智，量力而为。

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