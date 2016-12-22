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起獲340箱各牌私酒 警逮1華裔青年助查

发布于 December 22, 2016
警方在一辆白色罗厘车内，发现了150箱价值共为7千500令吉的中国雪花牌啤酒。
警方在一辆白色罗厘车内，发现了150箱价值共为7千500令吉的中国雪花牌啤酒。


（本报诗巫21日讯）加拿逸警方昨午2时32分左右，在一间私宅中起获340箱各种品牌的私酒，并扣留了一名28岁的林姓青年协助调查。

警方是援引1967年关税法令第135节（1）（e）及135节（1）（d）条文来调查这名嫌犯。

据了解，昨日中午12时15分左右，加拿逸警方根据公众提供的情报，率队前往搜查WAYANG路一间房子，并在一辆白色罗厘车内，发现了150箱价值7千500令吉的中国雪花牌啤酒。

此外，警方也在一辆金色丰田INNOVA车厢中，发现10箱海尼根啤酒，价值为800令吉。

过后警方也进入屋内搜查，同时起获GUINNESS FOREIGN EXTRA黑啤10箱，价值1千400令吉。还有崂山啤酒100箱，价值为5千令吉，以及每瓶640毫升装的青岛啤酒30箱，价值为1千800令吉。此外，另有330毫升装青岛啤酒40箱，价值为2千200令吉。

嫌犯被带往当地警局录取口供后，随即被扣留调查。加拿逸警方过后也将所有起获的私酒，移交诗巫关税局调查。

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