走私船起8千萬煙酒 雪關稅局平安夜捕9人

（吉隆坡26日讯）雪州关税局于平安夜前夕突击一艘可疑的货船，成功起获总值约6千万至8千万令吉的走私香烟和酒，并逮捕9人归案助查。

布城关税局副总监拿督苏博玛廉，于周日下午在巴生西港雪州关税局大厦召开的记者会上指出，关税局接获线报后，于本月23日下午2时30分展开行动，突击一艘停泊在加厘武吉鹅麦码头的可疑船只，成功侦破这宗走私案。

他透露，这艘船号PRELUDE PORT SMOUTH的货船来自印尼，共载有11人，其中船长和另一名船员疑似在逮捕行动时趁机逃脱，执法当局正追查2人的下落。

他表示，关税局联合大马海事执法机构、水警及海事局展开这次的取缔行动，被逮捕的9名人士皆为印尼籍男船员，年龄介于30至40岁，将被当局延扣至周五协助调查此案。

“经过初步调查，这艘货船原本航行至新加坡取货后，再运向菲律宾，不料停泊在加厘武吉鹅麦码头稍息时，遭到关税局取缔。”

关税局将援引1967年关税法令第135条文（1）（e）对此案件进行调查。

记者会当天的出席者包括布城关税局执法组副总监拿督巴迪、雪州关税局局长拿督沙里布、执法组主任莫哈末达米兹、大马海事执法机构指挥官阿里亚斯等。

另一方面，苏博玛廉亦在记者会上表示，为了增加国家的税务，关税局将在明年严厉打击走私活动，同时展开各项相关执法、取缔及检举等行动，并以减少50%走私案作为目标。

他指出，走私活动将造成国家税务减少，导致国家损失惨重。

“大马的烟酒税非常高，一个装有香烟和酒的40尺货柜，税务甚至高达5千万令吉。”

他说，目前我国香烟及酒的走私案件与日俱增，相信与私人码头的增加有关。“私人码头的设立是为了协助当地的货船行动，却遭有心人滥用以进行非法的活动。”

他指出，关税局将会检讨私人码头现阶段的作业制度，以便更有效地监管私人码头。