許溧根要求行動黨 為埔奕選舉案申請諭令

（美里24日讯）美里行动党社青团副团长许溧根要求该党领导层针对埔奕选举诉讼案向高庭申请谕令，以便入禀高庭采取司法行动。

他是代表党基层发出此呼吁，希望该党领导层可以慎重考虑基层意愿，尽快商讨合适的司法行动，以避免法庭被误导。

许溧根指出，他和数位同志参阅选举诉讼案的书面判词，发现法官提到出现不符事实的宣誓文件，并指出该宣誓和法庭记录的档案记录有出入。

该宣誓书是提到入禀法庭的诉讼书数目，但是法官在判词中指出法庭内只存有一份诉讼书，并非宣誓书内所讲的3份保留在法庭。“这等同于藐视法庭，破坏司法尊严。”有鉴于此，为了避免司法被一些精通法律人士滥用，行动党的基层认为有必要给予司法教训。

他表示也已经把基层想法反映给当事人埔奕州议员陈长锋，希望陈氏把意愿提给砂领导层，让党内律师采取行动让法庭审核该宣誓内容的真伪。

许溧根认为司法人员包括律师绝对不可以宣誓假事实，这不仅对不起司法精神，也有违职业操守和基本道德，甚至被发现可以面对司法制裁。

行动党北砂仅存硕果的代议士陈长锋是在今年6月中被起诉，要求选票其中选无效，法庭在10月14日选票陈氏获胜利，而起诉方也没有提出上诉。陈长锋当时的代表律师是张守江，林思健和赖蒂君。