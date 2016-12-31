被野草淹沒 遊樂場設施不完善 場地易積水

被野草淹沒 遊樂場設施不完善 場地易積水

游乐场内野草丛生，让人没有前往的兴趣。

（本报民都鲁30日讯）为了提倡健康的生活及让孩子们课余时间有好地点可以游乐，政府鼓励发展商在住宅区内建设儿童游乐场，让住宅区内的居民与孩子使用。

民都鲁德鲁斯花园（TAMAN TERUS）旁边目前已建设新的游乐场，但该游乐场的设施似乎并不完善，尤其是建设游乐场的土地并没有特别被处理铺平。

走入该简单的游乐场，可以发现里面的游乐设施虽然簇新，但地上却是野草丛生，而且在下雨后，到处都是积水。

从远处看去，在野草的遮掩下几乎发现不到游乐设施的存在，只有走近时才会看到。

且该处游乐设施并不多，只有两个秋千架子、两个小滑梯及数个跷跷板。

游乐场内可以看到野草并没被清理，一些游乐设施的旁边更出现积水。

而且从游乐场的情况来看，可以明显察觉游乐场落成后，似乎没有什么人踏足，也不见有孩子前往该处玩乐。

相信是因为该处设施不完善，尤其是地上的野草与积水，更是让人却步。

如果要让这个游乐场吸引更多孩子前来玩乐，需要进一步改善野草与积水的问题。

讓住戶長期使用

遊樂場需定期維修

（本报民都鲁30日讯）住宅区的游乐场很多时候都缺乏维修，而且往往过一段时间就乏人问津，不见有孩童玩乐。

根据观察，许多住宅区都设有游乐场，可是这些游乐场的设施非常陈旧，其中大部份都已损坏。

由于没有专人定期前往维修及清理，所以许多游乐场可以看到野草丛生。

游乐设施在损坏后，也都不见有人维修，而损坏后的游乐设施也因为不能使用，也渐渐不再有人前来。

住宅区游乐场的设立主要是提供游乐设施予居民，尤其是让孩子在课余时间有适合的地点玩乐。

但是如果设施没有获得定期维修，渐渐就会被荒废。

希望当局可以关注住宅区游乐设施损坏的问题，并采取适合的维修方式，让居民们可以长期使用。