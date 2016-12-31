首页 新闻 中砂新闻 被野草淹沒 遊樂場設施不完善 場地易積水

被野草淹沒 遊樂場設施不完善 場地易積水

发布于 December 31, 2016
游乐场内野草丛生，让人没有前往的兴趣。
游乐场内野草丛生，让人没有前往的兴趣。


（本报民都鲁30日讯）为了提倡健康的生活及让孩子们课余时间有好地点可以游乐，政府鼓励发展商在住宅区内建设儿童游乐场，让住宅区内的居民与孩子使用。

民都鲁德鲁斯花园（TAMAN TERUS）旁边目前已建设新的游乐场，但该游乐场的设施似乎并不完善，尤其是建设游乐场的土地并没有特别被处理铺平。

走入该简单的游乐场，可以发现里面的游乐设施虽然簇新，但地上却是野草丛生，而且在下雨后，到处都是积水。

从远处看去，在野草的遮掩下几乎发现不到游乐设施的存在，只有走近时才会看到。

且该处游乐设施并不多，只有两个秋千架子、两个小滑梯及数个跷跷板。

游乐场内可以看到野草并没被清理，一些游乐设施的旁边更出现积水。

而且从游乐场的情况来看，可以明显察觉游乐场落成后，似乎没有什么人踏足，也不见有孩子前往该处玩乐。

相信是因为该处设施不完善，尤其是地上的野草与积水，更是让人却步。

如果要让这个游乐场吸引更多孩子前来玩乐，需要进一步改善野草与积水的问题。

讓住戶長期使用
遊樂場需定期維修

（本报民都鲁30日讯）住宅区的游乐场很多时候都缺乏维修，而且往往过一段时间就乏人问津，不见有孩童玩乐。

根据观察，许多住宅区都设有游乐场，可是这些游乐场的设施非常陈旧，其中大部份都已损坏。

由于没有专人定期前往维修及清理，所以许多游乐场可以看到野草丛生。

游乐设施在损坏后，也都不见有人维修，而损坏后的游乐设施也因为不能使用，也渐渐不再有人前来。

住宅区游乐场的设立主要是提供游乐设施予居民，尤其是让孩子在课余时间有适合的地点玩乐。

但是如果设施没有获得定期维修，渐渐就会被荒废。

希望当局可以关注住宅区游乐设施损坏的问题，并采取适合的维修方式，让居民们可以长期使用。

  • 美国总统奥巴玛29日宣布，因俄罗斯涉嫌通过网络袭击干预美国总统选举而对俄进行制裁。图为记者当天在华盛顿的俄罗斯驻美国大使馆外采访。（新华社）

    莫斯科干預大選華府強硬回應 奧巴瑪離任前驅逐35俄使節

    （美国华盛顿30日综合电）美国政府29日宣布针对俄罗斯黑客干预美国大选采取报复行动，除了驱逐35名俄罗斯“情报人员”出境，并制裁俄罗斯两大情报机关，美国境内2个由俄政府拥有、被指用…
    December 31, 2016
    4 second read
  • 虽然国民型中学已为国家培育无数人才，但仍然须要面对许多问题。

    華小款項尚未明朗 國民型中學也未領撥款

    （吉隆坡30日讯）2017年新学年开学在即，除了华小2016年的拨款还未有着落，一直被称为“弃婴”的国民型中学也同样还未从教育部手上拿到今年的2500万令吉拨款。 虽然首相兼财政部…
    December 31, 2016
    0 second read
  • 古晋中华小学校董会主席王长福（站左3）、三小监学田松茂（站左1）和三小校长巫虎财（站左2）巡视新生报到情况。

    王長福：與時並進 6華小實施電腦教學

    （本报古晋30日讯）古晋中华小学校董会主席王长福透露，古晋6间华小将于明年全面实施电脑教学（E-book），与时并进，培育学生们的思维能力。 他说，在科技发达的时代中，我们必须向外…
    December 31, 2016
    0 second read
载入更多相关文章
  • 拓宽后的泗市区义朗路已经舖置砂石，随后还将铺设沥青。

    舒緩巔峰時段塞車情況 泗多條道路獲提升

    （本报泗里街30日讯）在泗里街县参议会的策划下，泗里街多条连贯市区的道路目前正积极展开提升及拓宽路面工程，以期结束后能使这些路段变得更加宽敞，也能改善和舒缓巅峰时段的交通拥挤情况。…
    December 31, 2016
    0 second read

  • 受泛婆大道建設影響者 受促赴土地測量局索賠

    （本报泗里街30日讯）砂首长署政治秘书邓文武呼吁受提升及兴建泛婆罗洲大道影响的地主及居民，尽快前往泗里街土地测量局（珍珠大厦政府办公楼第三楼）估价部领取赔偿金支票。 他指出，受到提…
    December 31, 2016
    11 min read
  • 民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信人民服务中心属下关爱小组日前捐赠轮椅予患上神经痉挛的女孩。

    張慶信人民服務中心 關愛小組捐輪椅予女孩

    （本报民都鲁26日讯）民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信人民服务中心属下关爱小组关怀社会弱势群体，并积极的提供协助，以让这些弱势人士可以获得资助，并且享有更美好的生活。 …
    December 27, 2016
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭