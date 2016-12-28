藥物恐變質損壞 一馬診所冷氣失靈4天

藥物恐變質損壞 一馬診所冷氣失靈4天

候诊室没有冷气服务，病人处于闷热的情况下诊病。

（本报美里27日讯）美里城市转型中心一马诊所冷气系统失灵4天，药物可能变质损坏！

位于美里城市转型中心底楼的左边第一间的一马诊所，是因为电力的关系而引起停电，没有电源而无法启动冷气系统。

市民今早发现候诊室没有冷气服务后，向美里行动党投诉，埔奕区州议员陈长鋒助理许溧根接到消息后，前往上述诊所向管理建筑物部门了解情况，以及致电联络维修冷气承包商。

许溧根向一马诊所护士了解得知，该诊所经常面临停电问题，最近一次停电是上周五下午时间，可是直到今日候诊室和药物库冷气系统仍无法启动，不过电灯和电脑可以操作。

根据承包商了解，一马诊所经常停电主要原因是电力关系。

由于药物库没有冷气服务，药物库内的药物可能会变质损坏。因此工作人员唯有启动药物库门外的一台冷气机，借由风向将冷风吹进药物库，以让药物不易变质。至于候诊室就完全没有冷气服务，民众与医务人员都感到非常闷热。

美里城市转型中心仅有底楼的一马诊所面对电力问题，昨天该诊所没有开门，直至今早医务人员工作才发现仍没有冷气服务，并即刻联络建筑物管理层，由后者通知承包商前往维修。许溧根已经联络承包商，后者指今天将会修好。